Gustavo Petro: Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable #5Ago

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, expresó su dolor y su arrepentimiento por la situación que atraviesa su hijo Nicolás Petro, quien fue dejado en libertad condicional tras ser investigado por presunto lavado de activos.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que no recibió dinero ilícito en su campaña y que se enteró de lo ocurrido con su hijo por una reunión con su exesposa hace unos meses.

«La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigarán a mi hijo», escribió.

Asimismo, se refirió a la entrevista que Nicolás Petro concedió a la revista SEMANA, donde le reprochó que le retiró el apoyo en el momento que más lo necesitaba.

«Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos», manifestó el jefe de Estado.

El presidente Petro también expresó su deseo de conocer a su nieto, fruto de la relación de Nicolás Petro con Laura Ojeda, y que pueda crecer junto a su padre en libertad.

«Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aún en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos», dijo.

Finalmente, reiteró que no presionará a la justicia en el caso de su hijo y que respetará las decisiones de los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso.

