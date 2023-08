Griselda Reyes: Por los jóvenes desesperanzados y los abuelos desasistidos hay que ponerse de acuerdo #15Ago

Un exhorto público a toda la clase política de oposición para que busque puntos mínimos de acuerdo que les permita enfrentar al oficialismo con opciones real de triunfo, ha hecho la dirigente política y activista social, Griselda Reyes, ante la amenaza latente de una «megaelección» sobrevenida en Venezuela, como han adelantado desde el poder.

«Los jóvenes venezolanos están desesperanzados, no conectan con el tema político y tienen poco interés en la materia político-electoral porque no ven capacidad real de cambio; los abuelos están cada vez más urgidos de este para tener soluciones a sus tantos problemas. Por ellos y por todos, hay que procurar la transformación del Estado», precisó la ex candidata.

Reyes alertó que la primaria no es del todo la solución, tampoco el consenso; pero sí deben apurar el paso todos los actores de la vida pública nacional para que quienes sean electos de ambas formas, logren descifrar al hombre o la mujer que arrastre a la mayoría del país.

«El llamado es al consenso, a la primaria; el elemento que surja pero que realmente dé respuesta a los venezolanos, de respuesta a los jóvenes que se van del país con frecuencia, a nuestros ancianos abandonados, a los niños que comen de la basura (…)», planteó.

La elección presidencial -según dijo Reyes- es una gran oportunidad, si llega a traducirse en una «megaelección», será más que oportuna para que intentemos equilibrar el juego del poder en Venezuela. «Esto solo será viable si los venezolanos ven responsabilidad en nuestro trabajo. Divididos no haremos nada, solo nadie puede», aseguró.

