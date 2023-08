COLUMNA El rincón de los miércoles #16Ago

I

Venezuela es un país que parece que lo tiene todo, pero la terrible realidad es que le falta todo, tal vez porque el ciudadano no termina y prefiere hacer valer sus derechos y dejar correr la arruga, como suele decírse y dejar que la situación se vaya arreglando sola, sin tomar en cuenta que todos somos protagonistas de nuestro propio destino, para bien o para mal, como está sucediendo ahora mismo cuando nos disponemos a participar en una jornada donde se hace necesaria la presencia de todos para intentar organizar el país políticamente en forma pacífica coincidiendo con los nuevos propósitos y enmiendas positivas que se nos propone electoralmente. No es fácil la misión que se les propone a los venezolanos, pero si de obligatorio cumplimiento remozarlo para enfrentar el futuro incierto que estamos padeciendo, con la esperanza de encontrarnos, y agrandecer la Patria que hemos extraviado en el camino. Argentina parece que despierta del terror del peronismo y casi desaparece del horizonte electoral en las Primarias del fin de semana junto al kichnerismo liderado por la impresentable Cristina. el próximo Presidente argentino, no lo duden, será Javier Milei, ganador de las Primarias.

II

ASUNTO MESSI: En el INTER de Miami, está totalmente prohibido hablar mal del argentino y eso ya lo sabe el portero Martsmam, quien ha quedado fuera del equipo cuando en una entrevista que concedió a la cadena de ESPN dijo que Miami no estaba preparado para recibir a un jugador de su nivel, entre otras cosas por falta de seguridad debido a que el estadio donde se juega es muy pequeño. Esa advertencia produjo un disgusto en la directiva del equipo y, además de sancionar al guardameta prohibió cualquier reclamo contra Messi……LLUVIA: Pero de millones en la Florida, Estados Unidos. Alguien, al este de Jacksonville adivinó los cinco números de un boleto para llevarse los 1.580 millones de dólares, aunque le quitarán una buena tajada de 780 millones por concepto de impuestos. el Mega Mllions se juega en 43 Estados, Washington y Ias Islas Vírgenes…….CUBA: No lo van creer, pero en la isla, a los pocos negocios privados, el régimen los obliga a soportar un corralito financiero en las ventas que se hagan en dólares. El gobierno controla todas las operaciones bancarias. Cosas de la revolución……DEPORTES:El Barcelona, el equipo ganador del título de la Liga española, como lo saben, no pudo convencer a Leonel Messi a que regresara y perdió más tarde a Sergio Buquets y Jordy Alba. Su archirival, el Real Madrid no pudo fichar a Kylian Mbapee y su gran estrella Karim Benzemá se marchó a Arabia Saudí, El Madrid presenta a Jude Bellingham. El fin de semana ya la Casa Blanca estuvo de fiesta con una convincente victoria.

III

Así como los fieles seguidores el Real Madrid celebraron a todo dar la primera victoria de la temporada, los del Barceleona no la pasaron tan bien ante el modesto Getafe, un debut sin pena ni gloria para los recientes titulares de Liga, conformándose con un empate a 0. Según la prensa catalana, la directiva andaba en busca dinero que les permita contar con nuevos jugadores que puedan cubrir los puestos de quienes ya no están en la nómina. Para colmo, el técnico Chavi Hernández fue expulsado por una discusión con los árbitros, igualmente dejó Rhaphinha dejó al BARSA CON 10 hombres por un codazo en el rostro al zaguero Gastón Álvarez……… ELECCIONES: EL bloque de derecha conformado principalmente por el PP y VOX Ya tienen los 172 diputados para el Congreso de Diputados, mientras los socialistas se han quedado con 171, una situación que mantiene sin una cifra que permita la gobernabilidad del país. Se teme que si no hay un resultado definitivo se tendrán que convocar nuevas elecciones………. LA NASA está solicitando a estudiantes interesados en formar parte de su equipo para desarrollar, y construir rovers para sus futuros proyectos de exploración en Marte y la Luna en el 2024. Los urs son vehículos espaciales que pueden aterrizar sin problemas en la búsqueda de información. La invitación de la NASA es para escuelas secundarias universidades interesados. Conectar con el programa ARTEMIS DE LA NASA..

LRM.

