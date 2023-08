Alertan que Venezuela está entre los 30 países con las cifras más altas de muertes por accidentes de tránsito #21Ago

Luego de la muerte de la ciclista y corredora Nathalie Elena Lansa de Ave, quien fue arrollada este domingo 20 de agosto, en Chuao, estado Aragua víctima del arrollamiento por un conductor presuntamente en “estado avanzado de ebriedad”, según la autoridades, Manuel Sánchez, abogado y consultor de seguridad vial para la CAF, alertó que en Venezuela, mueren alrededor de 11.000 personas al año a causa de siniestros viales, dadas las cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Sánchez detalló que esta tasa equivale a 40 personas, por cada 100.000 habitantes y deja a Venezuela entre los 30 países con las cifras más altas, siendo los accidentes viales la primera causa de muerte en las personas en edad productiva, es decir entre 5 y 40 años.

Me uno a las voces que se alzan por el arrollamiento de Nathalie quien perdió la vida por la irresponsabilidad de un conductor en Caracas el día de ayer en Chuao, paz a sus restos, justicia para Nathalie.

El abogado denunció que para las autoridades del país el tema no es una prioridad, por lo que no hay reportes de cifras oficiales de su parte. “En Venezuela aún no tenemos el primer plan de seguridad vial cuando otros países de la región tienen planes locales y regionales donde se diseñan e instauran acciones efectivas para evitar estas pérdidas de vidas humanas lamentables”.

El experto detalló que las principales causas de siniestros viales a nivel mundial son:

El exceso de velocidad.

El consumo de bebidas alcohólicas o drogas.

Distracciones al conducir, lo que está repuntando incluso por encima del consumo de

bebidas alcohólicas en algunos países.

