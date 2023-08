VIDEO “Chema” Colmenárez compartió la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernandez en el Meeting de Rimini #23Ago

“Todos esperamos esa receta médica de parte del doctor José Gregorio y con el bisturí de su santidad realice una cirugía definitiva que erradique los males que aquejan nuestra existencia y compromete el futuro de las nuevas generaciones”.

El doctor José Manuel “Chema” Colmenárez tuvo una formidable participación junto al cardenal Baltazar Porras en el Meeting de Rimini, encuentro cultural y de fe que organiza el movimiento Comunión y Liberación, donde compartieron “la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernandez”.

En su alocución el doctor “Chema” Colmenárez comentó desde distintos puntos de vista su percepción del “médico de los pobres”, señalando que “yo he sido paciente y he confiado en mis médicos, pero siempre le he pedido por mi salud y por mi familia a José Gregorio Hernández”.

“Hace unas semanas mientras estaba hablando con mi familia, se me acercó mi madre y me dijo que debo decirles que cuando tenía 4 o 5 años mi padre y ella me llevaron al pueblo donde nació José Gregorio Hernández para pedirle por mi salud y las constantes infecciones respiratorias que padecía”.

Ante esto destaca que esta historia “puede ser contada por miles de familias venezolanas”, al mismo tiempo que señala que sin saber todo este tipo de anécdotas “deben haber influido en mí y en mi formación, en tener un ideal y un modelo a seguir”.

Operativo Médico Quirúrgico de la Fundación Stapedium

Colmenárez también compartió una experiencia espectacular que se realiza en El Tocuyo, ciudad del estado Lara, tal como es el Operativo Médico Quirúrgico a cargo de la Fundación Stapedium y la Clínica de Oído, Naríz y Garganta.

“En 1995 estaba yo de regreso de mis estudios de pregrado en otorrinolaringología en mi pueblo El Tocuyo, así que decidí hacer una consulta gratuita en el hospital de la localidad a las personas que no podrían pagar por un médico especialista privado. Poco a poco se fueron sumando voluntarios, médicos, enfermeras, empresas, fundaciones, instituciones privadas y gubernamentales.

En el Meeting de Rimini, el doctor destacó que en más de 20 años de existencias, con esta iniciativa han logrado realizar más de 8 mil cirugías y atender en consulta médicas a más de 12 mil pacientes, compartiendo, además, que para esta fecha “ya hay gente trabajando para que lo podamos volver hacer la jornada en este 2023”.

“Fue un espacio moderado de manera impecable por Alejandro Marius; y en compañía de nuestro Cardenal Baltazar Porras, del famoso profesor italiano Franco Nembrini y de la Dra. Chiara Locatelli, neonatóloga de la Universidad de Bologna. Gracias a todos ustedes por sus mensajes de apoyo….bendiciones”, escribió a través de sus redes sociales el doctor Colmenárez.

Cabe destacar que esta es la segunda experiencia del doctor José Manuel Colmenárez en este tipo de encuentro, quien estuvo presente en el Meeting de Rímini en el 2019, en esta ocasión hablando sobre el médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández y su influencia en los médicos venezolanos.

