OPINIÓN Javier Milei: un ejemplo de innovación en la política #29Ago

Al principio, la foto de Javier Milei empezó a aparecerme en la web con cada vez más frecuencia. No sabía quién era aquel sujeto desmelenado que siempre estaba dando titulares algo sensacionalistas. Sinceramente no sentí curiosidad por pinchar dentro de las publicaciones que lo reseñaban, pensé que se trataba de algún tertuliano de un programa local, algo que en aquel momento no hizo click conmigo. Al poco tiempo estaba claro que aunque no te interesaras en Milei, él se había convertido en un fenómeno que no pasaría inadvertido. Hoy no sólo sé quién es Javier Milei, sino que además, me he dedicado a analizar sus entrevistas, sus discursos y su irreverente puesta en escena.

El “tal Milei”, no sólo es un animal político, es el gran favorito para ser el próximo presidente de Argentina. No se parece a nadie más, su estilo transgresor, irreverente y efusivo, lo han hecho ganarse el corazón de una buena parte de los argentinos y de incontables ciudadanos del mundo, que rechazan el espectro político de la izquierda. Milei es recibido como un verdadero Rock Star. Por ejemplo el año pasado, participó en un acto del partido Vox, en España y fue aclamado por el público.

Milei es innovador en su manera de relacionarse con su audiencia, es el gran favorito de la juventud por este motivo. Su manera de comunicar es directa y clara, despliega toda su gestualidad y ha sabido conectar con quienes están inconformes con los dirigentes anacrónicos.

No teme a expresarse con sinceridad sobre su vida personal, habla sin tapujos de los problemas que mantuvo con sus padres y durante su discurso triunfal agradeció a sus “hijos de cuatro patas” (sus perritos).

Él no se percibe como un político, pero tiene temblando a los politiqueros de oficio, porque los superó con más del 30% de los votos en las primarias de Argentina.

Javier Milei es un economista decidido a llegar a la Casa Rosada. Se define como un liberal libertario y un anarquista de mercado. Quiere reducir el número de ministerios de su país, acabar con el Banco Central y recortar los subsidios; pero sobre todas las cosas quiere gobernar de una manera diferente y reconducir al pueblo argentino hacia un nuevo camino.

