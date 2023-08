Venezuela cayó ante Georgia y quedó eliminada del Mundial de Baloncesto #30Ago

La Selección Venezolana de Baloncesto cayó derrotada este miércoles 70-59 ante Georgia y de esta manera la “Vinotinto de las Alturas” se despide en la fase de grupos del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia.

El quinteto dirigido por Fernando Duró, pese a haber perdido sus dos primeros partidos, no estaba aún eliminado, aunque no dependía de sí mismo, esto teniendo en cuenta que podía pasar a la siguiente fase derrotando a Georgia por más de 16 puntos y ligando una victoria de Eslovenia. En todo caso no cumplió con la gran premisa, superar a los georgianos.

Un hecho sorprendente del partido es que Venezuela y Georgia igualaron en tiros de campo con 15 encestadas, mientras que los criollos ganaron en triples por 6-5. Sin embargo, Georgia anotó 15 tiros libres sobre tres de Venezuela que les dieron el triunfo.

El máximo anotador de Venezuela fue Néstor Colmenares con 16 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. Le siguieron José Materán con 12 puntos y dos rebotes; y Heissler Guillent con 10 puntos y 7 asistencias.

Por Georgia la principal figura fue Tornike Shengelia con unos sorprendentes 25 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes.

