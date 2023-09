«Sentirme vulnerable me hace más fuerte», Juanes habla sobre su lucha contra la depresión

El colombiano Juanes publicó una carta en su perfil de Instagram este martes, donde cuenta la lucha que ha vivido contra la depresión desde hace 13 años. El mensaje conmovió a sus seguidores por la reflexión que hace sobre la enfermedad que sufre y de la cual afirma que antes no podía hablarse abiertamente.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es indispensable para todos” señaló en la publicación, en la que también mencionó a la Fundación Mi Sangre, una organización sin fines de lucro que promueve el artista.

Con esta publicación, el cantante cuenta a sus seguidores la lucha que ha vivido contra la depresión, la cual afirma no haber superado pero sí mantenerla bajo control, además, inspira a quienes padecen esta enfermedad a seguir adelante, buscar ayuda y tomar un respiro cuando ven los síntomas.

«Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano«, inicia el texto.

Juanes también indicó que el éxito no permitía la depresión en “esos tiempos”, refiriéndose una etapa de su vida en la que luego de diez años de trabajo frenético, giras y perderse importantes momentos en las vidas de sus hijos, sufrió un colapso nervioso que lo llevó a detener el agotador ritmo de vida que llevaba.

“Buscaba refugio en el alcohol, para anestesiar el sufrimiento, pero el resultado fue peor”, confesó. También mencionó que llegó al punto de rechazar su reflejo, su música y subir a los escenarios.

Afirmó que el apoyo de su familia y tomarse un descanso le permitió recuperarse física y mentalmente, y que hablar de la depresión ayuda a combatir una enfermedad que “todos podemos sufrir”, enfatizó.

