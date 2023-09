Encuesta nacional reveló que electores temen que el chavismo impida la primaria opositora #3Sep

La consultora ORC publicó la encuesta Frequency 58, donde reveló que los venezolanos temen que Maduro impida la primaria opositora, en la que se elegirá el próximo 22 de octubre al abanderado unitario que se enfrente al chavismo en 2024.

Según un trabajo publicado por Infobae, los indicios de que esto ocurra ya se vislumbran, aunque aún faltan varios meses para las elecciones presidenciales, pero ya existen candidatos inhabilitados. Asimismo, destacan que la administración de Maduro también intervino partidos políticos opositores y afirma que no permitirá observadores Internacionales como la Unión Europea.

Sin embargo, también en esta misma encuesta aparece que María Corina Machado es la favorita indiscutible entre los votantes, teniendo el 70% de la intención de voto y apenas el 13,5% manifestó su apoyo a Maduro en este estudio realizado desde el 28 de julio al 5 de agosto.

Según el director de ORC, Oswaldo Ramírez, los números arrojan que posiblemente el chavismo no permita la primaria. “Visto los números de María Corina, yo creo que el oficialismo va a decir ‘mira, yo no puedo permitir que haya primarias porque eso me quitaría a mí del centro de decisión”.

Afirma que la gente está apostando también en una renovación de liderazgo. “Si la primaria se materializa, obviamente ya María Corina no deja de ser una prima inter pares, entre todos los candidatos, y vas a tener un poder de decisión mucho más alto”.

