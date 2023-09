RETACITOS #3Sep

Cada día se multiplican las denuncias de numerosas personas quienes por ahorrarse unos cuantos bolívares, han decidido comprar medicamentos a vendedores ambulantes que venden los blíster o frascos en cualquier parte y en cualquier momento, creyendo que han hecho el negocio del siglo, cuando ni siquiera se imaginan al riesgo al están exponiendo sus vidas al adquirir productos sin ningún control de calidad, que no tienen registros sanitarios y por lo tanto son de origen desconocido. Asimismo, ya es repetitivo el caso de personas o comercios irresponsables que venden medicamentos vencidos, e incluso algunas dependencias de salud pública, que le están entregando a los pacientes medicinas vencidas o que están a punto de vencerse, lo cual se repite y donde las víctimas son principalmente personas de los sectores más vulnerables, quienes además no tienen a quien reclamar cuando son vilmente engañados. Una personas cercana comentaba que, precisamente por ahorrarse un dinero, acostumbraba a adquirir medicamentos para la hipertensión a estos vendedores ambulantes, hasta que en una oportunidad comenzó a sentirse mal, con dolores de cabeza, mareos, visión borrosa y salivación abundante, lo cual le causaba extrañeza porque estaba cumpliendo religiosamente con el consumo de las pastillas para el control de su patología; sin embargo decidió ir a la farmacia a que le tomaran la tensión y tenía los valores tan altos, que le recomendaron ir inmediatamente al cardiólogo, ante el temor de que pudiera sufrir un ACV o un ataque cardíaco, lo que por supuesto le ha servido de purga y de vomitivo y más convencido que nunca que es un gran riesgo comprar este tipo de medicamentos en cualquier parte. Todos los médicos le recomiendan a sus pacientes adquirir los medicamentos en cadenas de farmacias reconocidas, o en farmacias independientes que no van a exponer su nombre y su prestigio, comercializando productos de origen ilegal o de contrabando, así que no ponga en riesgo su vida por ahorrarse unos bolívares.

La trata de personas es la acción más vil y criminal que se puede cometer contra algún ser humano, ya que se violentan todos sus derechos. Llamando la atención como en los últimos años se han encendido las alarmas con el aumento alarmante de este delito en mujeres y niñas principalmente y migrantes cuya principal característica es su condición de vulnerabilidad. Incluso cuando se han producido las desapariciones de embarcaciones en diversas zonas del oriente venezolano, se ha dicho que en muchos de los casos son trata de personas, ya que generalmente quienes son víctimas son mujeres jóvenes de buena presencia, que presuntamente son llevadas a las islas del caribe para colocarlas en los centros de prostitución, lo cual ha contribuido a que en algunas ocasiones se acuse al gobierno de complicidad, al permitir que grupos ilegales de países vecinos operen en su territorio en medio de la más completa impunidad. Estudios de Amnistía Internacional definen la trata o tráfico de personas, como la captación, transporte, transferencia, retención o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el engaño, la coerción o cualquier otra forma de violencia, con el propósito de explotación. Es una forma de violación de los derechos humanos y se considera un delito grave a nivel internacional. Lamentablemente se trata de un negocio lucrativo pero violatorio de los derechos humanos, en nuestro país aun cuando se han hecho múltiples denuncias, al parecer los grupos involucrados tienen mucho poder por el dinero que mueven, lo que presuntamente les permite comprar la complicidad de altos funcionarios de cuerpos policiales, jueces y funcionarios de los organismos de inmigración, tanto en Venezuela como en los lugares de destino.

El pronunciamiento que en estos momentos está haciendo la Asamblea Nacional Legítima, electa en el 2015, sobre la necesidad urgente de declarar en emergencia la producción de gasolina de calidad, no podía ser más oportuna y necesario, vista la multiplicidad de denuncias que vienen presentando a través de organizaciones como la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, quienes públicamente han dicho que se ha incrementado en forma notable el deterioro de los motores de los vehículos, debido a la mala calidad de los combustibles que se están comercializando en Venezuela y lo señalado por los especialistas en esta materia, quienes advierten que la calidad de la gasolina que se está produciendo dista mucho de la que se producía dos décadas atrás. El diputado Julio Ygarza, al hablar de la calidad de la gasolina mencionó las denuncias recibidas sobre los daños ocasionados al parque automotor. Afirmando que entre las denuncias más comunes están que el combustible se evapora muy rápido; que el color es inusual (hay una amarilla y otra roja), aunque la roja daña las bujías, la bomba de la gasolina, el sistema de inyectores y los flotantes; y que tiene un olor distinto. Además, los vehículos pierden potencia y la denuncia más grave de todas son los incendios. Todos estamos conscientes que hay un responsable directo en el suministro, almacenamiento, producción y distribución de combustible que no le da la cara al ciudadano. Y pareciera que la política de quienes tienen el poder, es destruir la movilidad del ciudadano, reflejada en la destrucción del parque automotor venezolano. Ojalá que esta propuesta no sea engavetada por los legisladores, por el contrario debería iniciarse una cruzada, hasta lograr que se declara esta emergencia.

Al parecer el servicio de peaje de Mercabar, se ha convertido en un lucrativo negocio para quienes administran las instalaciones de este centro de comercialización de alimentos, que en algún momento fue ejemplo, imitado por otras entidades del país, sino que incluso a nivel internacional se tuvo como referencia. En efecto, lo reactivaron después que Juan Serrucho lo había clausurado, en ese momento sacaron de un plumazo a los trabajadores activos que se encargaban de la recaudación y colocaron su personal de confianza , 24 trabajadores de entonces fueron desplazados por ellos y los confinaron en unas 2 casillas que no tienen las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Reactivado peaje, pero hasta ahora no tiene ningún control de automatización segura, solo dos cámaras externas de 4 casillas externas y una interna que no enfoca el verdadero control del dinero, ni planillas avaladas por el Seniat, supuestamente, según los trabajadores, hasta ahora ha sido la caja chica del actual jefecito. Después de reactivado el peaje, colocaron allí a 3 ejecutivos a cargo, 2 mujeres y un caballero, dizque “supervisores” mientras que a los verdaderos supervisores los sacaron de su sitio de trabajo así como a los auxiliares antiguos;. resulta que el caballero, apellido sargento Marciasno, hace 5 meses atrás dizque fue descubierto por cuerpos policiales cuando se metia dólares en sus bolsillos, en ese momento dentro de la casilla los policías al parecer grabaron el hecho, pero al final nunca se supo lo que allí pasó, la única satisfacción es que al sujeto lo mandaron para su casa, allí la justicia no prevaleció, pues si fuese sido un trabajador de a pie, no solo ya estuviese botado y en la cárcel, allí . colocaron a otro caballero, de apellido Martes, junto con las damas pero todo sigue peor, así que como se los prometimos, vamos a seguir informando sobre lo que ocurre en Mercabar, aún hay mucha tela que cortar.

Un trato descortés, inhumano y desconsiderado es el que a diario reciben, sobre todo los adultos mayores que acuden a realizar gestiones en la oficina de Corpoelec en la avenida Vargas con 25. Los que tratan de ordenar la fila o repartir número no tienen la más mínima paciencia y no orientan con respeto a los abuelos que acuden esperanzados en que les exoneren la deuda pendiente para comenzar con la nueva etapa. Será que ese personal piensa que no llegarán a viejos y les gustaría que los dejarán como ellos maltratan a muchos hombres y mujeres con arrugas, que pudieran ser sus padres o sus abuelos, quienes muchas veces no saben ni utilizar un equipo móvil de avanzada o sencillamente no tienen saldo para poder chequear su status a través de la plataforma digital. Por eso nos llama la atención una nota publicada el jueves pasado, en la cual se anuncia que se prorroga por 30 días adicionales el plan “Borrón y Cuenta Nueva, que a todas luces se ve como una oportunidad para que los deudores del servicio eléctrico se pongan al día. Sin embargo, para los que tienen memoria frágil hay que recordarles que la mora de muchos deudores, se produjo como consecuencia de la falta de atención de Corpoelec a sus relaciones con los usuarios, el personal que leía los medidores fue despedido, se eliminó el envío de los recibos con los saldos deudores a las residencias familiares, debido a que no tenían cómo calcularlos y fue tal el descuido que prácticamente se rompió la relación entre la empresa de servicio eléctrico y los usuarios, es por estas razones que nos atrevemos a proponer Corpoelec, que para garantizar el éxito del Plan Borrón y Cuenta Nueva, deben instruir a su personal para que informen adecuadamente a los usuarios de los pasos que hay que dar, teniendo una gran paciencia con las personas adultas, que no tienen experiencia en estas lides y que necesitan del apoyo y la comprensión de los servidores públicos, que no les están haciendo un favor, sino que para eso les pagan.

Se reporta el corresponsal de la Perla del Norte. Gran vergüenza la que sintieron en días pasados todos los presentes en la Estación de Servicio Duaca, ubicada en la entrada vieja a esta población, al surgir una riña entre dos individuos que estaban en la misma, quienes se agredieron en forma muy violenta, hubo golpes, patadas, kung fu y objetos punzo penetrantes, pero la mayor sorpresa para todos los que allí estaban, fue al ver que se trataba de dos empleados de confianza del Alcalde Julius, eran el responsable de las ambulancias Juan E, hijo de un dirigente revolucionario del Eneal, y Yunquer encargado de la distribución del Gasoil, lo más asombros luego de los golpes, patadas y cortes fueron las acusaciones que ambos se hicieron en alta, clara e inteligible voz, pues el del gasoil acusaba al de las ambulancias de sacarles la gasolina y venderla e igual acusación realizaba el de la gasolina al del gasoil, al señalarle, como desviaba el carburante que correspondía para las maquinarias que trabajan en la vía de Aroa y para el cisterna y camión recolector de basura, e igual lo vendía en dólares a unos particulares, se amenazaron en forma mutua de acusarse con Julius, pero ellos mismo se respondieron diciendo y cómo crees tú que se paga sus lujos y le da a su primera y segunda cama para que no peleen. A todas esta la propietaria de la estación de servicio avergonzada por lo visto y oído, solo exclamaba, estos nunca paso en el gobierno de la Sra. LQ, a la Alcaldesa la respetaban, tanto que hablaron mal de ella para llegar a ser gobierno y hoy en día la Alcaldía tiene peor reputación que el negocio de la Sra. Marina en Barquisimeto y el negocio de Chila en la Sabanita, Dios nos agarre confesados.

Llama la a atención que mientras estos individuos trafican y venden el combustible que llega a Duaca, los ciudadanos comunes, transportista y sobre todo los productores agrícolas tiene que hacer grandes sacrificios para lograr surtir sus vehículos o maquinarias que para no paralizar la producción en el campo deben comprar el gasoil a estas mafias institucionales, pues de ser cierto lo dicho por los peleones, de que cada uno de ellos tributa a Julius, para que este pueda satisfacer sus gusto y los de sus consortes para que no haya más arañazos, jalones de pelo entre ellas dentro de la Alcaldía y sepan esperar su turno en el horario que les organizo, es una gran vergüenza y falta de respeto. Igualmente, bochornosa fue la situación vivida por el burgomaestre en la plaza Bolívar de Duaca, pues en el momento del acto de la llegada de la espada del Libertador, allí en pleno acto se presentó una alta directiva de Ascardio, y le solicitó al Alcalde la cancelación de facturas pendientes por atención que se les había prestado a trabajadores de la Alcaldía y algunos familiares de estos, en esa situación la administradora que estaba presente le indico a la doctora que no era el sitio ni el momento para realizar cobranzas, a lo que está, un poco molesta le respondió y como hacemos si este ciudadano nunca da la cara y vive escondido para evitar pagar, y ya a usted se le agotaron las mentiras para encubrirlos, todos esto lo presenciaba atónito el Alcalde Cocosette quien con mucha decencia se acercó a la Doctora, quien con mucha vergüenza se disculpó con este, no sin antes decirle los sinvergüenza y mala paga que era Julius, pero a pesar de todo esto todavía no ha cancelado.

Visto la mala percepción que tiene la mayoría del pueblo de Crespo de la gestión de Julius, el hombre decidió dar un golpe de Timón como suelen llamar los cambios administrativos en la Revolución, pero vaya que giro tomaron las cosa pues en alimentación como segundo del titular del cargo coloco a uno que llaman el morocho, que para más señas fue electo jefe de UBCH luego de aplicar todo tipo de trampas a quien estaba en el cargo, lo cual fue denunciado ante Equipo Regional del Psuv y nada paso, es funcionario del Saime Duaca, donde es conocido dizque por cobrar en especie los favores que realiza, sobre todo a los sexo masculino, Julius convenció a unos amigos del negocio de la esfinge Egipto de darle la administración de un licorería que adquirieron en la entrada de Duaca, terminando el susodicho en la fiscalía, pues en un operativo realizado por la policía y prefectura, allí fueron encontradas adolescentes trabajando sirviendo en las mesas y algunas cositas más, por lo visto la gestión seguirá sin rumbos. El cambio más esperado era el de la Comadre de la Juez Dalila en la Sindicatura, debido a todos los hechos irregulares cometidos, más los shows que ha montado en público una vez que el licor le ha hecho efecto, lo cual fue comentado por sus propias compañeras de gestión en una reunión, donde se les solicitaba cuidar su comportamiento en la calle, para que no se vea afectada la imagen de la gestión y del Alcalde, a lo cual le contestaron todas la féminas en coro, amarren a la Sindicato que es quien se monta alterada por el licor en tarimas durante las fiestas y en los negocios cuando rueda por las escaleras y pisos, y grita cuidado que yo soy la máxima autoridad del Municipio después del Alcalde.

Un llamado urgente a las autoridades de AMTT. En el sector de Villa Productiva, kilómetro 8, el sector carece de semáforos y de señales de tránsito, allí los conductores desde hace un tiempo vienen dando la vuelta en U, para tomar la vía hacia el centro de la ciudad, mientras transitan vehículos a toda velocidad que vienen de Quibor, El Tocuyo y demás poblaciones de la zona. Fue así como en esta semana pasada una buseta que salía de Villa Productiva, dio la vuelta en U causando una colisión con un motorizado que venía por su vía normal Oeste-Este, con la mala fortuna para el motorizado que pereció en el accidente. En esta oportunidad emplazamos a la Alcaldía, a las autoridades de tránsito, a que se aboquen a buscar una solución a esta problemática. ¿Cuántos muertos más deberán producirse en el este sitio, para que se apliquen los correctivos? Les advierto que los voy a estar fastidiando con este caso. SOS, SOS

Definitivamente, las cosas no mejoran en el municipio Urdaneta del estado Lara, resulta que se ha venido observando un raro fenómeno con el transporte del combustible que va para las estaciones de servicio de este municipio. En efecto, los vecinos observan como la gandola con la gasolina o el diésel, pasa a una hora determinada por un sitió, y esto obliga a los vecinos a movilizarse a hacer las colas en las bombas, tratando de ubicarse entre los primeros puestos; sin embargo, el tiempo transcurre, pasa una, dos, tres y hasta cuatro horas y el transporte del combustible no aparece, aun cuando todos saben que está en el territorio del municipio. Pues bien, de las investigaciones que han adelantado los vecinos, se ha podido determinar que los conductores de las gandolas tienen sus “novias” en la vía y se detienen a hacerles la visita, mientras que decenas de conductores están esperando pacientemente en las estaciones de servicios, a que ellos cumplan con sus citas románticas. ¿Qué talco?

Lo hemos repetido en muchas oportunidades, a veces las personas pierden el glamour, no valoran el cargo que desempeñan y caen en actuaciones que rayan en el ridículo. Esta semana circularon las redes vídeos del militar de agua dulce, ahora haciendo el rol de fiscal de tránsito, para verificar que se cumplan las leyes en la entidad federal. Por supuesto que las reacciones en las redes no se hicieron esperar y entre otras cosas, le exigen que se ocupe de mandar el agua para los hogares de los larenses; también le recomiendan que fiscalice el funcionamiento de Hidrobarro, que sigue sin enviar agua a los hogares de los distintos barrios y urbanizaciones; piden que le recuerden que estas no son sus funciones y que se ocupe de cumplir con sus funciones, advirtiéndole que debido a estos incumplimientos todo está mal en la ciudad. En fin su actuación la califican los larenses como una “payasada”.

El pasado 25 de agosto, cumplió un año más de su fundación el Cuerpo de Vigilancia Municipal. Lamentablemente, este hecho pasó sin pena ni gloria por los actuales jefes de la Alcaldía de Iribarren. Se recuerda que en el año 1971 la Cámara Municipal en la ordenanza N° 15 crea el cuerpo de policía de parquímetros, que se convierte en una de las principales policías municipales del país, y primera del estado Lara. Ya cuando los parquímetros desaparecen, pasa a ser vigilancia municipal, al servicio de la comunidad de Iribarren, con un capital humano egresado de los cuatro componentes de nuestro glorioso ejército venezolano. En el presente destinada al olvido y con una serie de carencias por la situación país.

Ante los resultados de las últimas encuestas, algunos dirigentes medios de ciertos partidos están haciendo lobby con la gente de Vente para empezar a trabajar en el padrón electoral antes de que se concreten las alianzas. Ya hay al menos 5 organizaciones que han decidido armar equipos de apoyo por aquellos de que el que madruga agarra agua clara. Amanecerá y veremos cómo se acoplan y reman en la misma dirección, sobre todo cuando se sabe que muchos tienen criterios y concepciones políticas muy diversas, que no será fácil armonizar.

A partir de ahora, luego del respaldo de Rosales a Capriles, el partido UNT se unirá a las campañas y tendido de puentes que se están adelantando, para lograr que le quiten la inhabilitación al exmandatario mirandino, como parte de un proceso electoral equilibrado y transparente que incluya eliminación de la judicialización de organizaciones políticas y liberación de los presos políticos, entre otras medidas. La única crítica que le hacemos a este procedimiento, es que la seriedad del líder maracucho, con este jueguito, se está poniendo en entredicho y aun cuando estamos conscientes que en política todas estas acciones son válidas, no es menos cierto que lo que en estos momentos mantiene a María Corina Machado en la cresta de la ola, es la firmeza de sus posiciones, estando consciente que en el momento en que caiga en este tipo de volubilidades, se desplomaba como un ídolo con pies de barro.

Debe estudiar el marinero. El sigue sin conocer los nombres de los barrios en Barquisimeto, prueba de ello quedó en evidencia durante la marcha del Psuv realizada al oeste de la ciudad, ya que al momento de tomar el micrófono dijo buenas tardes Pueblo Lindo, para referirse a Pueblo Nuevo; aseguran los propios militantes del PSUV , que en otra ocasión dizque se detuvo en El Eneal para preguntar cómo se llegaba a Duaca. Mientras que en una conversación realizada en la parroquia Concepción dijo gracias al pueblo de la “parroquia Catedral”, por supuesto que todos estos cuentos e historias son los que han contribuido a convertirlo en el hazme reír de los larenses, ya que no da pie con bola.

Regaño para el alcalde El propio comandante silencioso regaño en público al Cocosette, cuando tomó la palabra en la tarima de manifestación de los rojos, por los huecos que presentan el municipio en especial la parroquia Ana Soto, por cierto el cuento de la operación asfalto aún sin llegar. Lo más lamentable de toda esta historia, es que no terminan de darse cuenta que la gente transita con sus vehículos por las calles y avenidas de Barquisimeto, y los cráteres lunares en los que caen por todos lados, no se pueden ocultar con simples promesas de bacheo, así que tiene razón Wuicho en templarles orejas al chamo para que no sea mentiroso.

Rojos disfrazados. El engaño para cerrar agosto fue el que le hicieron a Nico, aseguran que la cúpula del partido rojo rojito, disfrazó a los directores de las alcaldías y gobernación de Lara como representante del campo, el más resaltante fue el ex adeco, hoy presidente de Mercabar quien jamás y nunca ha tenido barro en sus uñas, otra figura descollante fue la directora general de la alcaldía de Iribarren luciendo su estilizada figura, dizque producto de su más reciente operación de reducción del cuerpo, comentando los presentes que esta no riega no las matas de su casa.

Al parecer bastante malestar en las Plataformas Unitarias municipales, por cuanto denuncian que al parecer hay parcialidad de la PU Regional hacia la candidata que puntea las encuestas, al punto que en el municipio Crespo, los representantes de la misma, fueron embarcados, los dejaron esperando, con la ruta a seguir para la visita a los puntos de votación por ellos escogidos. Los visitantes de la PU Regional fueron recibidos por los seguidores de MCM y se fueron con ellos a hacer el recorrido a esos puntos. Desde la PU municipal de Crespo solicitaron una reunión urgente con la PU Regional para tratar ese asunto, mediante un comunicado público, con copia a la PU Nacional, por si acaso alguien pudiese refutar la información.

Dentro de esta misma onda, luego del trabajo realizado por los representantes electorales de los partidos políticos de la PU larense, a última hora se incorporaron los equipos de MCM y de la Causa R, haciendo propuestas extemporáneas, para cambiar los puntos de locación ya seleccionados, para tratar de colocar ellos, en la mayoría de esos puntos, personas afines a su causa. Afortunadamente los y las representantes del ramo electoral en la PU son personas serias, que conocen la materia y de experiencia en el ramo. No se dejaron, si se lo permiten se les montan encima y si se descuidan los sacan de sus cargos.

Por cierto, cuentan que el perifoneador de Yaritagua estuvo en Guarico, Municipio Morán a fines de aupar la candidatura de MCM, pero se llevó tremenda sorpresa por cuanto los asistentes estuvieron a punto de sacarlo de la reunión .Un rechazo total al otrora líder en ese municipio, no termina de entender el paisano, que ya pasó su cuarto de hora, la época en la que estaba en la cresta de la ola política quedó atrás, así que no debería exponerse a perder el poco respeto que aún le tienen.

