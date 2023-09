Steve Harwell, vocalista fundador de Smash Mouth, muere a los 56 años #4Sep

Steve Harwell, el cantante fundador del grupo de rock Smash Mouth, murió este lunes a los 56 años, según informó su manager.

No se compartió la causa de la muerte, pero Harwell había estado recibiendo cuidados paliativos durante el fin de semana. Falleció en su casa en Boise, Idaho, con familiares y amigos a su lado, según Robert Hayes, gerente de Smash Mouth.

“Steve Harwell era un verdadero estadounidense. Un personaje grandiosoque se disparó hacia el cielo como una vela romana”, dijo Hayes en un comunicado a CNN.

“Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Y el hecho de que haya logrado este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables. Sus únicas herramientas eran su encanto y carisma incontenibles, su ambición temeraria y sus cajones gigantes”, agregó.

Harwell fue miembro fundador en 1994 y cantante principal de Smash Mouth, mejor conocido por sus sencillos que encabezaron las listas de éxitos «All Star» y «I’m a Believer».

Durante la carrera de Harwell, la banda fue nominada al Grammy a la Mejor Interpretación pop de un dúo o grupo por «All Star», una canción que luego alcanzó un estatus de culto tras su aparición en la banda sonora de la película animada de 2001 «Shrek», reseñó CNN en Español.

“Es extraño, la gente me pregunta: ‘¿Te aburres de tocar estas canciones?’ Yo digo: ‘¿Por qué me aburriría de tocarlas?’ Esto es lo que pone pan y mantequilla en mi mesa’”, dijo Harwell a Vice sobre los éxitos más conocidos del grupo en una entrevista de 2014. “Sabes, siempre hay alguien entre la multitud que no lo ha escuchado. O no lo ha visto en vivo. Cuando salgo al escenario, lo miro de esa manera. Una vez que comienza esa canción clásica, la gente se vuelve loca. ¿Alguna vez ha envejecido ‘Free Bird’?».

El propio Harwell hizo todo lo posible para impulsar la fama inicial de la banda: llevó personalmente su “Astro Lounge” a estaciones de radio de todo el país para que lo reprodujeran en las ondas.

“Nunca hacemos nada tradicional”, dijo Harwell en 1999. “Nunca cruzamos la puerta principal. Siempre es la puerta trasera, o una ventana abierta o algo así, para reproducir nuestras cosas”.

Si bien Smash Mouth alcanzó su máximo éxito a finales de los noventa, el grupo continuó presentándose y sus fans se quedaron con ellos.

«Nunca hemos sonado mejor», dijo Harwell sobre las giras de los últimos años. “Los espectáculos han sido geniales. La respuesta del público es fantástica. Ahora hay una gran camaradería en la banda. Todos estamos envejeciendo y estoy más orgulloso de ello que hace años”.

Desde que Harwell dejó la banda en 2021 por problemas de salud, el grupo ha seguido actuando con el nuevo vocalista principal Zach Goode.

“Steve vivió una vida 100% a todo gas. Ardiendo intensamente en todo el universo antes de apagarse”, concluyó Hayes en su declaración. “Buenas noches Heevo Veev. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y mágicamente alcanzaste tu objetivo”.

