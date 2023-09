Ramos Allup: Haremos primaria pese a las acechanzas y presiones #13Sep

La oposición hará primaria “pese a las acechanzas” y presiones del sector gubernamental, que ha inhabilitado a varios de los aspirantes, aseguró este miércoles, Henry Ramos Allup, en el marco de la conmemoración del octogésimo segundo aniversario de la legítima Acción Democrática.

En compañía de Carlos Prosperi, candidato presidencial adeco, y dirigentes de los partidos de la oposición democrática, Ramos Allup dijo que el 13 de septiembre no es solo una fecha de AD, sino de todo el país.

“Compañeras y compañeros, preparémonos para participar en nuestras elecciones primarias el 22 de octubre en medio de todas las acechanzas, presiones y peligros. Que cada elector respalde a su candidato. El que gane va a necesitar del esfuerzo de todos para convertirlo en presidente de la República, porque solo nadie puede. Si no hay tramoya la elección presidencial se debe hacer en el último trimestre de 2024”, precisó.

No perdió ocasión para recordar lo que a su juicio ha sido un “fracaso” del gobierno: la judicialización de las tarjetas:

“La tarjeta asaltada de AD en Barinas sacó apenas 0,4%. Una decisión del régimen determinó que esas organizaciones no iban a seguir siendo conducidas por sus dirigencias genuinas (…) Les pagaron lo poquitico que valían”.

Aseguró que la gente merece “respuesta” por parte de la dirigencia y aprovechó para recordar que en su partido hay “propósito de enmienda”.

“Debemos tratar de repetir los aciertos y no incurrir en errores, como hacen los buenos cristianos. Los adecos también lo hacemos pero a veces no lo hacemos: confesión de los pecados; es decir decir, expresar las equivocaciones que cometimos; contrición de corazón, arrepentirnos. porque no puede haber rectificación si no existe arrepentimiento; y finalmente, el propósito de enmienda. Tenemos que prepararnos, porque tenemos un régimen que es capaz de seguir inhabilitando candidatos. De no levantarse la inhabilitación a los candidatos y al asalto a tarjetas de partidos: ¿Cuál es la salida? Todavía no lo hemos decidido. Y en su momento tenemos que dar una respuesta, no a los candidatos y a los partidos, sino que tenemos que dar una respuesta al 70 % de Venezuela, que quiere un cambio”, afirmó el líder adeco.

A propósito de los dos siglos de historia republicana que ha tenido el país, Ramos Allup resaltó que “la guanábana” (el Pacto de Puntofijo) fue el único período en el que el país fue gobernado por civiles y con alternancia del poder, refiriéndose a las obras llevadas a cabo por los gobiernos de su partido, concentradas en autopistas, hospitales, escuelas, institutos politécnicos, universidades, becas Gran Mariscal de Ayacucho y programas sociales como el vaso de leche escolar. Alegó que de AD mucho podrá decirse, y que a pesar del tiempo transcurrido, todavía mirando la gestión del partido con “ojos de impiedad y con prejuicios» nadie podrá ocultar las grandes obras.

«Nadie podrá negar que fueron los mejores 40 años de la historia y más contrastando con lo que ocurre en la actualidad», sentenció, al tiempo que se refería a la edad de la militancia blanca.

«¡Claro que en AD hay viejos! ¡Tenemos 82 años! Yo estoy viejo, pero funcional. Pero también hay jóvenes. De todas las edades», aseguró Ramos Allup.

