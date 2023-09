COLUMNA Ajedrez para todos (17) #16Sep

¿SIGUEN LAS TRAMPAS EN PARTIDAS DE AJEDREZ?

Como es del conocimiento público en septiembre 2022 el adolescente norteamericano Hans Niemann derrotó al entonces campeón mundial GM Magnus Carlsen en una partida clásica jugada en el Torneo Sinquefield Cup, Saint Louis, Missouri, USA, de inmediato Carlsen denunció por diferentes medios que en su opinión “Niemann jugó al ajedrez haciendo trampas electrónicas o de otro tipo”, denuncia que se transformó en todo un escándalo mundial en el mundo del tablero al extremo que el super millonario Elon Musk (el hombre más rico del planeta), burlonamente opinó en Twitter sobre la denuncia al decir que si a Niemann lo había registrado los árbitros con detectores electrónicos, previo a la partida, él opinó que quizás Niemann se había introducido al recto por vía anal un rosario de esferitas electrónicas, las cuales al recibir una señal externa vibraban indicándole que pieza o peón debía jugar contra Carlsen, ¡Increible!. Esto pasó a mayores y Niemann presentó en un jurado de Missouri una demanda contra Carlsen y contra el GM Nakamura (había opinado a favor de Carlsen en este caso) por 100 millones de dólares, la cual en julio de este año fue desestimada por el jurado.

- Publicidad -

El caso fue que luego del incidente en la Sinquefield Cup en noviembre 2022 en un torneo en Europa se enfrentaron de nuevo Carlsen y Niemann se enfrentaron de nuevo y Carlsen abandonó o dio por perdida la partida luego de la movida No. 1 en protesta por enfrentar a un “tramposo” en ajedrez. Pasaron los meses y tras bastidores los asesores de Carlsen y Niemann entraron en diálogo y el 29 de agosto pasado llegaron a un acuerdo: a) Carlsen aceptó que hizo la denuncia sin pruebas reales de las supuestas trampas de Niemann y que aceptaba jugar contra él si los emparejan en torneos futuros y b) Niemann retiró la demanda contra Carlsen y Nakamura, admitió que en torneos “online” cuando tenía 12 años jugando en www.chess.com si usó equipos electrónicos para ganar partidas y dijo: “espero competir contra Magnus en ajedrez y no en tribunales”.

Hasta aquí todo estaba bien, pero la PAZ duró poco, menos de un mes del acuerdo surge otra acusación por parte del campeón mundial Vladimir Kramnik contra Hans Niemann por supuestamente hacer trampas en un match de 2 partidas blitz que jugaron “online” recientemente y el caso fue así: en la 1ª partida Kramnik juega con blancas y plantea la apertura Ruy López a la cual contesta Niemann con la Variante Berlinesa, variante en la cual Kramnik es quizás el mayor conocedor de esta línea de juego, que él uso en el año 2000 para ganarle 2 partidas y el título mundial al GM Kasparov. La partida fue avanzando y las negras de Niemann cada vez mejor, llegaron a un final de alfil negro contra caballo blanco pero la estructura de peones negros del flanco dama era mejor y con un peón pasado ganó Niemann la partida!. ¡SORPRENDENTE! por decir lo menos. ¿Qué pasó en la 2ª partida blitz: aquí vino la PROTESTA pública de Kramnik quien con piezas negras movió 2 peones intencionalmente para que Niemann le asestara el famoso “Mate del Loco”, un mate de principiantes en ajedrez!!. Así Kramnik (con ELO FIDE de 2753) denuncia a mundo del ajedrez que Niemann no está al nivel de los ajedrecistas élite (ELO de Niemann: 2667) y les gana partidas porque en su opinión tiene una forma o técnica para hacerles TRAMPAS!. Que los perjudican por 3 razones: 1) es ilegal y se debe competir con “fair play”, 2) los pone en ridículo y 3) gana Niemann premios en US $ o en euros pero no lo hace en forma legal. ¿Cuáles son las consecuencias de esta denuncia de Kramnik? La FIDE tiene en sus manos una “papa caliente” y deben dar una respuesta jurídica, legal y con los árbitros sobre este sospechoso jugador Niemann.

LA DEFENSA EN AJEDREZ:

- Publicidad -

Revisando mi biblioteca de ajedrez encuentro el libro “El Arte de la Defensa”, autor: el MI soviético Ilia Kan (1909-1978), librito de 86 páginas, publicado en 1968 en Barcelona, España, por Ediciones Martínez Roca como parte de la colección “Escaques” dedicada al ajedrez. Kan jugó en 10 Campeonatos soviéticos entre 1929 y 1955, nunca ganó este fuerte torneo, su mejor éxito fue en 1931 cuando finalizó en 3er. lugar, pero Kan fue un destacado autor de libros de ajedrez y también fue Editor Jefe de la famosa revista soviética “Chess Bulletin (Shakhmatny Bulletin en ruso).

Leyendo el libro “El Arte de la Defensa” presentó estas ideas: 1) hay jugadores expertos en el ataque al enroque del rey enemigo como Paul Morphy, Mikhail Tal, Bobby Fischer, Alexander Alekhine, Gari Kasparov; 2) otros grandes ajedrecistas lograron sus éxitos gracias al juego posicional y profundos conocimientos del arte de la defensa como José Raúl Capablanca, Mikhail Botvinnik y Tigran Petrosian. En una partida el ataque puede ser enfrentado de 4 formas: a) jugando al contraataque, si te atacan por los flancos hay que contraatacar rompiendo el centro de peones enemigos, b) cambiando o simplificando piezas atacantes del enemigo, c) organizando un proceso de sabotaje al ataque y d) creando una fortaleza al rey nuestro de tal manera que las piezas enemigas no lo puedan atacar. Esta última forma de defensa fue la que utilicé en la partida que presentó hoy jugada a 15 minutos “online” el 04/09/2023 en la pág web www.chess.com , veamos la posición de donde inicia la partida, movida 40:

Blancas: Jstrickl46 (USA-ELO 1695) vs, Negras: Rodame1924 (Venezuela-ELO 1701)

Piezas Blancas: Rh2, Dc1, Tb1, Tb6, Ad3, peones: a4 c3 c4 d5 e4 f3 g2 h3

Piezas Negras: Rg7, Dd7, Ta7, Td8, Ac8, peones: a5 b7 c5 d6 f4 f6 g5 h4

Juegan negras: 40…Dxa4?! (dudosa captura) 41. T6b5! Da2, 42. T1b2 Da3, 43. Dd2 Ad7, 44. Ta2 Dxa2. 45. Dxa2 Axb5, 46. cxb5 b6! (las negras cierran el flanco dama al verse obligadas a cambiar su dama por par de torres y un alfil). 47. c4? Te8, (las blancas no comprenden la estrategia que debían seguir para evitar que las negras creen una fortaleza defensiva al estar en desventaja material, lo correcto era sacrificar el peón “e4” para abrir la diagonal blanca y atacar al rey por esa diagonal con su alfil y su dama. 48. Da4? Tae7! y se formó y cerró la “Fortaleza defensiva” de las negras. 49. Ac2 Te5, 50.Rg1 Rg6 y TABLAS ofrecidas por el jugador de las piezas blancas,( ½ – ½ )

Roy D. Meléndez (Experto Nacional y coach de ajedrez)

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí