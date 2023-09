Colegio de Profesores en Bolívar: “Se les ha suspendido el salario a 800 docentes”  #19Sep

Trabajo www.correodelcaroni.com

La secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aída González, denunció que en los últimos dos meses a 800 educadores se les ha suspendido el salario solo en el estado Bolívar, debido a su vinculación con protestas.

“Fueron suspendidos desde hace más de 15 días salarios a docentes del estado Bolívar. De todos los municipios. Una medida arbitraria por parte de la Gobernación. ¿Para qué suspender un salario de 3 dólares a un docente? ¿Para amenazarlo? Para que hoy no iniciaran las protestas. Vamos a protestar porque no hay una respuesta de la deuda de 280% de la contratación pasada, de un aumento salarial, de las instituciones. A 800 profesores se les suspendió el salario solamente en el estado Bolívar, todo esto tiene que ver con amenazas para que los docentes no sigan en la protesta”, declaró González en el marco de una manifestación convocada este 18 de septiembre.

Durante el mes de mayo, la Federación Venezolana de Maestros también denunció la suspensión de salarios para un grupo de 40 docentes en Caroní debido a su participación en reclamos.

Reincorporación mínima

La ministra de Educación, Yelitze Santaella, informó a través de su cuenta en la red social X que este 18 de septiembre los educadores y el personal administrativo debía reincorporarse a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, según González, muy pocos maestros atendieron al llamado.

“Los docentes esperaban una respuesta antes de iniciar el año escolar. Hay una propuesta de no iniciar clases hasta que no exista respuesta por parte de la ministra de Educación. La incorporación de hoy 18 ha sido nula. El 80% de los docentes están pensando si iniciar ahorita o iniciar el 2 de octubre cuando se incorporen los niños. Hay informaciones bien claras sobre que existen instituciones donde la presencia del personal ha sido nula”.

Asimismo señaló que la deserción escolar no ha parado de aumentar debido a la precarización salarial. En este sentido destacó que cada vez son más los educadores que prefieren acudir a otros empleos para sobrevivir.

Correo del Caroní ha constatado en entrevista con docentes y profesores universitarios que el gremio ha tenido que acudir a segundos empleos como la venta de helados, costura, clases particulares, entre otras actividades para poder sobrevivir.

“Los educadores prefieren la economía informal. La ministra llevó a los educadores a ir a la economía informal para sobrevivir. Ellos mismos dicen que son profesionales, pero ganan más haciendo otros trabajos que enseñando. Vamos a las instituciones y no hay ni agua. Hacemos un llamado de emergencia a la ministra de Educación, lo que vimos hoy es la desidia y el abandono por parte de este gobierno que no se ocupó de reparar las instituciones en la temporada de vacaciones”, acotó la gremialista.

