Lustay Franco: Inhabilitaciones son completamente injustas, pero no pueden detener la agenda unitaria para el 2024 #21Sep 

Como injustas fueron calificadas las inhabilitaciones que tienen varios aspirantes, por la secretaría política nacional de Acción Democrática y jefa de campaña del candidato a las primarias Carlos Prosperi en el estado Miranda, Lustay Franco.

Advierte que no es una estrategia nueva para el gobierno el crear escenarios para dinamitar los canales de entendimiento y consolidación de la fuerza unitaria en una coyuntura política tan compleja como la actual, es por ello que sería irresponsable no discutir todos los escenarios posibles previos a la elección presidencial del próximo 2024.

- Publicidad -

Franco consideró necesario “destrancar el juego. Hay que trabajar para que el 22 de octubre se logre una candidatura unitaria, sí, pero enfocados en salir todos juntos el 23 con una agenda que abarque desde el padrón electoral y organización, porque no hay que subestimar el tiempo y así ha quedado demostrado en la historia, teniendo presente que el vencedor del 2024 no será el jefe de la oposición venezolana, será la cara de la transición política del país y hay que entenderlo, incluso para destrancar el tema de egos, que ha sido un instrumento para la catástrofe de las decisiones políticas pasadas en este país”.

Destacó que Carlos Prosperi es un “fenómeno reunificador del partido (AD)” y no tiene nada que ver con las figuras que utilizó el Psuv para la judicialización de la organización política, “hablo de Carlos como figura orientadora y reconciliadora».

Insistió en que la tolda blanca tiene candidatos para todo (propios y aliados) “esa es la esencia de un partido político y con base a eso se ha construido y fortalecido el trabajo estado por estado, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad, en contacto directo con los ciudadanos”.

- Publicidad -

Lustay Franco hizo un llamado a algunos dirigentes de la oposición venezolana a no caer en el juego impulsado por algunas figuras políticas en los últimos 25 años, “no basta con tomar buenas decisiones si estás no son oportunas, no podemos llegar unidos dos meses antes de las elecciones”, precisó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí