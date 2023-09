AvanceIMP Obreros Educacionales de Lara exigen el pago de compromisos salariales #26Sep

Nelsy Guédez, secretaria general del Sindicato de Obreros Educacionales del estado Lara, hizo este martes un llamado a las autoridades regionales para que les cancelen los compromisos salariales que debieron recibir hace 4 meses.

«Nos encontramos una vez más reunida la masa trabajadora dependiente del ejecutivo regional para elevar nuestro reclamo por el pago de la deuda que tienen con nosotros. Estamos reclamando el pago de uniformes, de ayuda escolar, de evaluaciones», declaró a El Impulso.

Detalló que esta cláusula «está plasmada en nuestra convención colectiva y debía ser cancelada el 15 de julio. Hasta el día de hoy no ha sido posible la cancelación de la deuda y 2.200 obreros estadales que dependemos de la Gobernación de Lara», acotó.

«Estamos exigiendo nuestro pago, que se cumpla. Estamos cansados de promesas y pedimos una solución», destacó.

En este contexto, resalto que el salario que perciben es de poco más de 4 dólares, por lo que puntualizó: «Nos estamos muriendo de hambre, no es justo, no tenemos para ir a trabajar, no tenemos uniforme. Aunado a esto hubo un aumento del pasaje y a nosotros no nos han pagado», concluyó.

