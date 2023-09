El legado de Costantino Rocca en la Ryder Cup: Un viaje de pasión y perseverancia #26Sep

Costantino Rocca, el primer italiano en aparecer en el escenario de la Ryder Cup, es un nombre que resuena entre los entusiastas del golf de todo el mundo. Su viaje desde idolatrar el deporte hasta hacer historia en él es una inspiración para muchos. Mientras Edoardo Molinari, una figura prominente en el mundo del golf actual, asume el papel de vicecapitán del equipo de Europa, profundizamos en el notable legado de Rocca en la Ryder Cup y las perspectivas únicas que definen el espíritu de esta competición.

Esta semana en Roma, Edoardo Molinari es el hombre detrás de los números, el «genio de los datos» que da forma a la estrategia del Equipo Europa. Sus simulaciones desempeñarán un papel fundamental a la hora de determinar los emparejamientos, pero su mentor, Costantino Rocca, ofrece un punto de vista contrastante.

- Publicidad -

«El golf tiene muchas estadísticas, pero no es una estadística que te diga si puedes jugar en la Ryder Cup», explica Rocca. «Las estadísticas pueden decirte quién tiene el poder en sus brazos, pero la Ryder Cup es algo que debes sentir en tu alma».

Mientras la atención del mundo se centra en Italia durante tres cautivadores días de golf, la mente de Costantino Rocca sin duda retrocede 26 años, hasta su icónica victoria en Valderrama. En aquella memorable mañana de domingo en la Ryder Cup de 1997, él y su compañero, José María Olazábal, consiguieron una contundente victoria de cuatro equipos , retrasada respecto a la noche anterior debido a la mala luz. Rocca no sabía que el legendario Seve Ballesteros, capitán europeo, le tenía reservado algo más que un abrazo de felicitación.

«Vi a Seve empezar a caminar hacia mí. Dije: ‘¡Oh, no, es mi turno contra Tiger Woods!'» Rocca se ríe.

- Publicidad -

Incluso los algoritmos más sofisticados, como los empleados por Edoardo Molinari, habrían tenido dificultades para predecir el optimismo europeo de cara a ese partido de individuales. Habían pasado apenas seis meses desde la impresionante victoria de 12 golpes de Tiger Woods en el Masters, un torneo en el que Rocca había jugado junto a la sensación del golf. Con los recuerdos del dominio de Woods frescos en su mente, Rocca estaba decidido a no perder la oportunidad de presenciar la historia.

«Yo era el único jugador del equipo que no quería jugar contra Tiger», confiesa Rocca. «Hablé con Seve y Olazábal; me dijeron que no lo viera hacer sus tiros. Pero él era un gran campeón. Les dije que me encantaba ver a Tiger golpear la pelota; ¡lo veré!»

A pesar de las probabilidades en su contra, la ventaja de poder de Rocca confundió a Woods.

«Miró el palo que le pegué en un par tres. Le pegué un hierro cinco y él necesitaba golpear un wedge», cuenta Rocca. «Sabía que Tiger estaba más ansioso que yo en ese momento».

Rocca tomó una ventaja de cuatro hoyos en el turn, que sólo se redujo ligeramente a tres cuando llegaron al hoyo 16. Un drive descarriado aterrizó a Rocca entre los árboles, y Ballesteros inicialmente quedó horrorizado cuando Rocca reveló su plan para ejecutar un audaz tiro con un solo hierro debajo de las ramas.

Al final, Ballesteros cedió, tal vez recordando su propia inclinación por los golpes de golf atrevidos. El hábil juego de Rocca condujo a una victoria por 4 y 2, marcada por una celebración que fue tanto una liberación de alivio como una expresión de júbilo.

«Si le das a Tiger un pequeño clavo en tu dedo, te arrancará todo el brazo», reflexiona Rocca. «Lo respeto mucho. Estará tres abajo, cuatro abajo, pero nunca se rendirá».

El viaje de Costantino Rocca a la Ryder Cup alcanzó su punto máximo con esa victoria inolvidable. Aunque no fue llamado a desempeñar un papel secreto en los años siguientes, no se le escapa la ironía de que Francesco Molinari, un compatriota italiano, ahora sirva como vicecapitán en su tierra natal. Es una posición que Rocca codiciaba cuando los dos hermanos Molinari, Francesco y Edoardo, eran novatos en 2010.

«Los hermanos Molinari jugaron en Gales, tenían cinco vicecapitanes, pero ¿no invitas a un italiano que jugó tres Ryder Cups?» pregunta Rocca. «Mis amigos, los jugadores con los que jugué, no me invitaron ni una sola vez. Si me equivoco me lo tenéis que decir, pero no me han respondido».

La decepción de Rocca es evidente, pero su legado sigue siendo inquebrantable. Si bien muchos lo recuerdan por su notable putt que obligó a un play-off del Abierto con John Daly en St Andrews en 1995, lo que más aprecia son los recuerdos de la Ryder Cup y los vínculos formados en esa sala del equipo.

«Las personas en esa sala del equipo eran como hermanos», recuerda con cariño Rocca. «No fui el mejor jugador en la competición para mí, pero cuando lo hice para el equipo, supe lo que eso significaba».

Rocca era un novato la última vez que el equipo de Europa perdió en casa, derrotado por poco en el último hoyo en The Belfry en 1993. Su mensaje al actual equipo europeo es claro: «Si te acuestas bajo presión, no juegues. Puedes ganar, puedes perder, pero siempre debes creer.»

A medida que se desarrolla la Ryder Cup en Italia, la pasión duradera de Costantino Rocca por el juego y su inquebrantable creencia en el espíritu de competición continúan inspirando tanto a los jugadores como a los aficionados. Su legado sirve como recordatorio de que las estadísticas pueden proporcionar información, pero es el corazón y el alma de la Ryder Cup lo que realmente define a un campeón.

En el electrizante mundo del golf, la Ryder Cup ocupa un lugar especial y, a medida que se desarrolla la competición en Italia, no son sólo los jugadores los que sienten la presión. Los entusiastas de las apuestas acuden en masa a su casa de apuestas favoritas, ansiosos por apostar en este prestigioso evento.

Con el primer jugador italiano de la Ryder Cup, Costantino Rocca, en el centro de atención, las probabilidades de apuestas están evolucionando de maneras intrigantes. Mientras Edoardo Molinari presta su genio basado en datos al Equipo de Europa, los apostadores inteligentes están utilizando sus conocimientos para informar sus selecciones para los resultados del torneo.

¿Volverá a brillar la incomparable destreza de Tiger Woods en el green, o será la enérgica lucha del Equipo de Europa la que cambie las reglas del juego? Las casas de apuestas bullen de expectación mientras los aficionados analizan las estadísticas y hacen sus apuestas.

Como bien lo expresa Rocca: «Puedes ganar, puedes perder, pero siempre debes creer». Y para aquellos que creen en la emoción de apostar en golf, esta Ryder Cup promete un viaje emocionante en las casas de apuestas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí