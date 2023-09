OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “25° aniversario de una lucha épica” (Parte VII) #28Sep

La toma de las instalaciones de la UNIDAD ESTADAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL ESTADO LARA- UEDA LARA, dependencia del extinto Ministerio de Agricultura y Cría, durante 18 noches y 19 días, por una cantidad representativa de las humildes familias cultivadoras de café, como acción desesperada que llegó a agrupar a 4.530 productores (contabilizados cuando se repartía un ticket para accesar a la comida) es una demostración fehaciente de la garantía que teníamos de reclamar nuestros derechos cuando eran violados.

Insisto en la imperiosa necesidad de preservar a la “RED DE INSTITUCIONES LARENSES,” que ha aglutinado, en una sola voz, a más de 53 instituciones del estado Lara que, más que preocuparse por los graves problemas de la región, se ocupa de aportar soluciones, preservando siempre su carácter apolítico partidista, de pensamiento plural, con principios y valores plenamente definidos y defendidos. Integran a la Red eminentes jurisconsultos y reconocidos economistas que pueden colaborar en la solución del interminable problema que extermina a las humildes familias productoras de café.

- Publicidad -

La caficultura nacional es un rubro productivo que forma parte del sector primario, actividad económica que no puede subsistir trabajando a perdidas y que, influye determinantemente en los sectores: ecológico, social, económico, cultural y turístico; ámbitos que atañen intrínsecamente a la Red.

En estos últimos artículos, he tratado de refrescar la memoria de los lectores, sobre lo que he considerado una “LUCHA ÉPICA,” librada en paz, respetando e intentado que se respete el “Estamento Legal venezolano”, pero cada vez nos sentimos más arrinconados y como una reacción ante la desidia de algunos gobernantes, que no toman decisiones,

Se tuvo que planificar una marcha a la ciudad de Caracas, para el día 27 de septiembre de 2023, exponiéndose a amenazas y a consecuencias imprevistas; a que humildes caficultores sirvan de carne de cañón, manipulados por personas que sólo buscan saciar sus apetencias personales, políticas y/o de lucro avaro, a pesar de que la actividad planificada es estrictamente pacífica y apegada a derecho… en defensa de nuestros más elementales…

- Publicidad -

“DERECHOS HUMANOS».

Ante esta actividad el gobierno nacional publicó una resolución supuestamente firmada por una comisión de alto nivel en representación de los caficultores, donde se establece que el precio del café se calculará tomando en cuenta el precio del rubro como commodity a nivel internacional y la estructura de costos de los productores de las distintas regiones del país. ¿?

En realidad, no entiendo, según información de Internet, el precio del quintal de café, como commodity, ronda los precios protestados en Venezuela, con una perdida estimada de, aproximadamente, 100 dólares por quintal.

Hace 25 años, ante la demostración de la situación que enfrentábamos los productores de café de la región, que es la primera productora de la noble cereza, todo, absolutamente todo el bloque político del estado Lara apoyó nuestra lucha y para el 18 de septiembre, temporalmente, habíamos logrado nuestros objetivos… Nos fue aprobado un “PRECIO DE SOSTENIMIENTO,” que al menos cubría los costos de producción de la época y parte de nuestras necesidades básicas.”

¿Quién lo hace ahora?

25 años después, un sentimiento de impotencia me llena de frustración, todo hace presumir que es una situación planificada y que, las personas que han aceptado la autoridad necesaria para solventar el problema, que no es sólo de la caficultura, sino de todo el sistema productivo, sin cumplir con su responsabilidad se olvidan que…

“TRABAJAR SIN OBTENER BENEFICIOS … ES SIMPLE ESCLAVITUD.”

Hace 25 años, redacté la correspondencia que transcribo textualmente, y que fue aprobada por la Comisión Institucional de los Productores de Café del estado Lara, ampliada a los estados Portuguesa, Yaracuy, Trujillo, Mérida y Barinas. Fue enviada al presidente Rafael Caldera, y recibida en el Palacio de Miraflores el 3 de septiembre de 1998.

Barquisimeto, septiembre 2 de 1.998.

Ciudadano

RAFAEL CALDERA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Su Despacho. –

Señor Presidente:

Como miembros de LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PRODUCTORES DE CAFE DEL ESTADO LARA AMPLIADA A LOS ESTADOS PORTUGUESA. YARACUY, TRUJILLO, MERIDA Y BARINAS ratificamos todos los pedimentos hechos en el Acta firmada el día 31 de Agosto de 1998, en el despacho del Ing. César Guevara máxima autoridad del Ministerio de Agricultura y Cría del Estado Lara, en presencia del presidente del Bloque Parlamentario del Estado Lara Antonio José Herrera, representantes de la Asamblea Legislativa entre otros, así como también, la resolución de la Comisión Institucional de los Productores de Café, a las propuestas recibidas del Sr. Arnaldo Badillo Rojas Director General del Ministerio antes citado.

Señor Presidente, la Comisión Institucional de los Productores de Café del Estado Lara, ratificamos ante usted que el problema de la caficultura, es un problema SOCIO-ECONÓMICO DEL ESTADO VENEZOLANO, ya que más de 100.000 familias caficultoras están muriendo de hambre y no es una exageración, se han tenido suicidios y la miseria se está posesionando de los CERROS DEL PAÍS.

Señor Presidente, tenemos fe en que usted habrá de terminar con la burla a que hemos sido sometidos e implementará las soluciones que la gravedad del caso amerita.

Es justicia que esperamos en Barquisimeto, por la COMISIÓN INSTITUCIONAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ.

Entre los firmantes se lee:

Nelson Piñero; Antonio Lucena; Pedro L. Daza; José Cadenas; Epifanio Soto; Germán Hernández (Coordinador regional del extinto Fondo Nacional del Café, (FONCAFÉ); Santos M. Fernández; Naudy Giménez; Leslis Jiménez; Rafael Cortez; Miguel Saldivia; Argimiro Peraza; Guillermo Palacios (Para aquel entonces diputado a la ilustre Asamblea Legislativa del estado Lara); y… Yo.

El presidente Rafael Caldera indultó a quien impuso este sistema político-económico, pero

25 AÑOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA CORRESPONDENCIA LAS HUMILDES FAMILIAS CAFICULTORAS SIGUEN EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS…

DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí