OPINIÓN Visión Ciudadana: Absurdo referendo consultivo #28Sep

Ahora si “chillan” porque declaró Luis Almagro, luego de una política entreguista que comenzó con declaraciones de “El Comandante Eterno” en 2004, quien le otorgó a Guyana autorización para explotar las riquezas de la zona en reclamación.

Recordamos aquí palabras de “El Eterno”, transcrita en artículo anterior: “El gobierno venezolano no será obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”. Esa es la política de este régimen que ha proseguido “El Usurpador”. El apoyo político en organismos internacionales por parte de países de la zona del Caribe fue el motivo del entreguismo criminal. Ahora esos países en reciente declaración, incluyendo a la “solidaria” Cuba, se unen en defensa de los intereses de la Guyana, que aun cuando pequeña, es depredadora inclemente y eficaz del territorio venezolano.

Y no es poca cosa lo que está en juego: aproximadamente 159.000 kilómetros cuadrados y las riquezas minerales, hídricas y vegetales que contiene. Ya Guyana, explotando parcial e ilegalmente yacimientos petroleros en territorios en reclamación, produce la mitad de la producción petrolera venezolana y para el año que viene tiene planes de alcanzarla y rebasarla.

Desde lejos nos distanciamos del apoyo que Almagro le da a Guyana, mediante unas declaraciones imprudentes y demagógicas, pero lo extraño es que bastó con que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aborrecido por el gobierno, abriera la boca para criticar la política del Ejecutivo Nacional en relación al conflicto con Guyana, para que el oficialismo recordara su deber fundamental de defender la integridad del territorio nacional y no se le ocurrió otra idea sino proponer un referendo consultivo para preguntar al pueblo venezolano si està de acuerdo con la tal defensa.

Traemos aquí dolorosamente por la amistad que compartió con uno de los que aquí escribe, la opinión del jurista Román José Duque Corredor, lamentablemente fallecido minutos después de haber vertido su opinión en el chat del Bloque Constitucional: “Al aprobar el pueblo en la Constitución de 1999 como irrenunciable la integridad territorial (art. 1); y que no reconoce los tratados internacionales viciados de nulidad que modifique el territorio y espacios geográficos que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes del 19 de abril de 1810 (art. 10), el pueblo ya se pronunció. Por lo que consultarle sobre si està de acuerdo o no con la defensa del Esequibo es inconstitucional, por lo que no cabe tal referendo”.

A los pocos minutos y luego de la intervención de algunos que escribimos en el diálogo generado, Duque Corredor ratifica su opinión en el sentido de que “No es posible consultar al pueblo si se defiende o no la integridad territorial de Venezuela, porque se trata de un derecho irrenunciable, junto con el derecho de soberanía, conforme el artículo 1º constitucional”.

Nuestro preclaro amigo en su prácticamente última opinión terrenal, que da fe de sus lúcidas y serenas facultades mentales poco antes de su apacible fallecimiento, da una lección de sindéresis de la cual carece quienes deciden el destino del país. Que descanse en paz quien fue uno de los baluartes de la academia, de la defensa del gremio facilitador de la enseñanza del Derecho, juez y magistrado impoluto y afable y solidario cultor de la amistad.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez

