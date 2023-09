OPINIÓN Reflexiones en positivo: Sin retaliaciones, venganzas ni rencores #28Sep

Una sonrisa en el rostro no significa la ausencia del problema, sino la habilidad de ser feliz por encima de ellos; esa es nuestra nación e idiosincrasia, nuestra forma de ser, no dudemos de que aún así sienten el dolor y sufrimiento que los atormentan internamente, sintiéndose el pesar y la humillación que los ha llevado a expresar la necesidad que le consume dignidad y orgullo cuando les ha tocado pedir un favor o una súplica en busca de ayuda para adquirir una medicina o un alimento porque sus hijos u otro familiar muy cercano están enfermos o no tienen que comer, el venezolano lo hace con una sonrisa pero por dentro están derretidos o llorando hasta dentro, así como los guajiros que lloran profundamente por dentro y no se le ven las lágrimas, esto no es un secreto, lo vemos a cada rato, solo hay que salir a la calle para ver estas conmovedoras escenas, que le dan vuelta al planeta donde todo el mundo sabía que en este país sobraba de todo y hasta con unos cinco Bolívares ( BS.5,00) o fuertes se podía alimentar una familia y hoy la necesidad, la miseria y la inseguridad en nuestra rica y linda patria, son de primera página compitiendo con los más pobres del mundo, tal como Biafra, República Democrática del Congo y otras que no merecen ese castigo y por qué llegaron a esto si fuimos dotados de sobradas riquezas.

Pero les digo a mis amigos lectores y a la ciudadanía en general porque me salió esto un poco negativo, pero es la verdad del momento ya que aún hay mucha gente con grandes valores y luchan por el bien de la nación, debemos creer en ellos y no perder la fe ni la esperanza y los que están ausentes y el conglomerado o grupos de amigos conocen el potencial que significa nuestra nación que aún está virgen y bella, la más hermosa y rica del planeta, así como las oportunidades están donde hay problemas y quejas.

Debemos comprometernos de forma monolítica a trabajar hasta el cansancio y aportar hasta donde nos duela en la recuperación del país por medio de la inteligencia, el trabajo honesto, la ética y el amor a nuestra nación, sin retaliaciones, venganzas ni rencores y por todos los medios buscar la salida que a todos nos beneficie y pensar en un país poderoso, amistoso y relacionados con los exitosos y quienes piensan en el progreso y bienestar de todos sobre todo dejar en paz a quienes trabajan y promueven empleos y pagan impuestos, con especial a quienes producen la comida, agricultura, ganadería o en si trabajar duro, hablar menos, no usar el tiempo haciendo análisis que no funcionan, eso se lo dejamos a los políticos y nosotros a trabajar.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

