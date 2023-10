Frank Andrade: Ahora el gobierno emprende la etapa de criminalización a los educadores #4Oct  

No conforme con habernos arrebatado el salario y los beneficios contractuales, el gobierno ahora ha emprendido la etapa de criminalizar a los educadores, denunció el profesor Frank Andrade.

El director de conflictos del Colegio de Profesores de Venezuela manifestó a El Impulso que la ministra de Educación, a través del canal oficial del gobierno, anunció la implantación de equipos QR en los planteles, para determinar la asistencia de los educadores a sus sitios de trabajo.

Esto forma parte del control social que ha impuesto el Ejecutivo Nacional, el cual ha venido violando los artículos 82, 91 y 92 de la Constitución, arrebatando los sueldos y los beneficios contractuales alcanzados durante décadas de lucha gremial.

En el día inicial del nuevo año escolar se hicieron presentes en muchísimos planteles, como lo atestiguan las fotos tomadas y que circulan en las redes, funcionarios de los cuerpos represivos del gobierno, así como individuos de la UBCH y de los colectivos, para intimidar a los trabajadores del sector educativo.

Ya los educadores no tienen sueldos, sino una asignación que no les alcanza para sobrevivir, manifestó el profesor Andrade. Y el gobierno no quiere discutir la contratación colectiva, pero sí dispone de dinero para adquirir dispositivos electrónicos para la persecución de profesionales de la educación.

El gobierno desconoce la obligación constitucional que tiene de facilitar la educación y no sólo ha dejado en el descuido a los planteles, los cuales carecen de agua para los baños y de electricidad, asi como de bibliotecas y laboratorios, sino que además le da el peor trato a los educadores y persigue a los dirigentes gremiales por el hecho de reclamar las reivindicaciones justas, necesarias y constitucionales que tienen los educadores, recalcó el profesor Andrade.

