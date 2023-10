Médico larense es el primer venezolano en ingresar a la Sociedad de Neurocirugía de Chile #6Oct

Gustavo González Torrealba, nacido en Barquisimeto, se convirtió a sus 37 años en el primer médico venezolano que ingresa a la Sociedad de Neurocirugía de Chile.

Este joven, orgullo venezolano, estudió medicina en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y su postgrado en el Servicio de Neurocirugía Dr. Gerardo Caycedo del Hospital Antonio María Pineda.

”La verdad no esperaba que fuese el primer venezolano en ingresar a la Sociedad. Lo supe cuando me tocó firmar el libro de ingreso. Me sentí sorprendido y complacido. Espero que muchos colegas se animen a trabajar para postular también a su ingreso ya que sé que hay muchos colegas en este país, igual o mejor preparados que yo”, asegura.

Su historia está llena de obstáculos. Tras culminar sus estudios en Barquisimeto, se fue del país. “No alcancé a trabajar en Venezuela como especialista porque migré apenas terminé la especialidad”, indicó en declaraciones reseñadas por el medio Crónicas de Chile.



Primero se fue a Colombia en 2017 junto con su esposa, con quien trabajó como médico general en un pueblo llamado Santander de Quilichao. Luego laboraron cómo médicos generales en Cali. “En vista de que no podíamos revalidar la especialidad, justo cuando me certificaron la especialidad en Colombia, decidimos migrar a Chile”, precisa.



En julio de 2019 tuvo que tramitar la Visa de Turista a contrarreloj porque justo la implementaron una semana antes de su viaje para presentar el Eunacom. “Milagrosamente logramos obtenerla y poder viajar para presentar el examen el 10 de julio de 2019. Luego de aprobarlo, tramitamos nuestra Visa de Responsabilidad Democrática desde Colombia y pudimos mudarnos a Chile en noviembre de 2019”, recuerda.



Cabe resaltar que González Torrealba consiguió empleo como especialista en Talca, donde trabaja desde entonces. “Inicié mi proceso de revalida de especialidad (CONACEM) desde 2019 y apenas pude terminar todos los exámenes en marzo de 2023”, asegura.

Eso le permitió postular a través de un trabajo de investigación para ingresar a la Sociedad Chilena de Neurocirugía. “No fue un camino fácil. Hubo que vencer muchos obstáculos tanto migratorios como administrativos y académicos”, concluyó.

