VIDEO Acoso, ausentismo, escuelas deterioradas y exigencia de derechos laborales es el balance del inicio de clases, según Sinvemal #6Oct

“Precisamente estamos realizando acciones, seguimos con nuestras acciones de calle, y en estos momentos pues se está realizando la Asamblea de delegados en Sutelara, con la presencia de la coalición sindical para ir generando las diferentes actividades a realizar en los próximos días”.

Ante el inicio de un nuevo año escolar, los docentes en Venezuela continúan exigiendo sus derechos laborales y las mejoras estructurales en los planteles educativos bajo las nulas respuestas del régimen nacional, Ministerio de Educación y representantes regionales respectivamente.

- Publicidad -

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal), Jully Cegarra expresó la mañana de este viernes 6 de octubre que “aún no hay una respuesta del Gobierno Nacional, no hay algo definitivo en relación a un cronograma, porque todavía no es nada oficial”.

En este sentido, ratificó que desde el pasado 18 de septiembre cuando iniciaron las actividades administrativas, así como desde el 2 de este mes cuando comenzaron las clases, han observado amedrentamiento y acoso “en todas y cada una de nuestras instituciones, tanto en el estado de Lara, como también a nivel nacional”. Indicó que entre 5 y 6 maestros por cada institución, reciben acoso laboral de distintas maneras, desde lo académico hasta en las relaciones interpersonales con directivos.

La realidad con respecto a las condiciones de infraestructura de los planteles aún sigue siendo deplorable. Durante la temporada vacacional los entes correspondientes hicieron caso omiso también a esta situación, la cual El Impulso constató días atrás en escuelas y liceos de la ciudad de Barquisimeto.

- Publicidad -

Lea también: VIDEO ¡Escuelas y liceos por el suelo! Centros educativos de Barquisimeto en deterioro a solo días que inicie el año escolar

“Hemos visto las instituciones que aún siguen con los mismos problemas de infraestructura, los cuales lo que han hecho es pintura en la parte de afuera, y en la parte dentro de las instituciones siguen con los problemas de las baterías de baño, hay instituciones donde se está cobrando, se le está pidiendo al representante cierta cantidad de dinero en divisa para que ellos puedan tener el pupitre, para que los niños compren el pupitre, busquen el pupitre, busquen la mesasilla, la alimentación, todas estas cosas”, sentenció Cegarra.

La desincorporación de los docentes y estudiantes es quien ha hecho presencia en las instituciones de la región. “Ha sido flojo, aproximadamente le estamos hablando como de un 30% o un 40%. De repente en un salón se incorporan 10 niños, eso no es una matrícula, las condiciones no están dadas, las instituciones no cumplen con las medidas mínimas para comenzar un año escolar”. Por tal motivo, “es difícil que implementen un código QR y hemos visto que es una mentira más de nuestra ministra”.

Frente a esta triste realidad que vive el magisterio venezolano, los estudiantes y todo el sector educación en el país, lo que ellos reclaman es “la firma de la tercera contratación colectiva, la restitución del 280% que nos deben, la restitución de nuestras primas y de todo y cada uno de los beneficios que hemos obtenido contractualmente en una lucha de años; eso es lo que nosotros estamos solicitando y la eliminación del factor ONAPRE, lo cual es lo que ha cercenado todo y cada uno de nuestros derechos laborales”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí