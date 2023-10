Luis Vicente León: Los escenarios a futuro en Venezuela se caracterizan por la incertidumbre #9Oct

Los escenarios a futuro se caracterizan por la incertidumbre, advierte el economista y presidente de Datanálisis Luis Vicente León, quien agrega que ni siquiera es seguro que se puede concluir con un resultado válido en primarias, pues sigue siendo un evento muy frágil en términos de organización y sigue asechado por la institucionalidad revolucionarias.

Señala que aunque las primarias se realizaran con éxito, es claro que la favorita a ganar (MCM) está inhabilitada y ha propuesto llegar “hasta el final”. Advirtiendo que está cantado que el gobierno no permitirá, bajo ninguna condición, su participación en las presidenciales, lo que abre cuatro escenarios post primarias:

1) MCM llama a la lucha por la defensa de su derecho, lo que termina en conflictividad y abstención (el gobierno buscará controlar esa lucha por la fuerza y tiene los instrumentos para hacerlo)

2) MCM exige ser la gran electora y escoger a última hora su sustituto (sin lograr acuerdo con el resto de la oposición esto es igual a división y múltiples candidatos),

3) el candidato habilitado de primarias que obtenga mayor votación (probablemente el candidato de AD) exigirá su derecho a ser el candidato unitario (está posibilidad dependerá del número de votos que obtenga. Con una votación elevada esta podría ser una opción potente empíricamente. Pero con una votación marginal se debilitaría la lógica de su solicitud y será muy probablemente rechazada)

4) se propone un candidato habilitado de consenso en una metodología tipo Barinas. (Se consolidaría el acuerdo Capriles-Rosales y se propondrá al gobernador del Zulia como una opción.

Admite que aunque seguramente habrá otras alternativas en la mesa, pero siempre fuera de las primarias. En este momento, luce que las opciones más viables son las últimas dos (y esto no tiene nada que ver con la justicia, ni con la constitucionalidad, ni con el respaldo popular. Es una interpretación absolutamente pragmática)

Por otra parte, en torno al caso del ex gobernador de Miranda, afirma que Capriles no era el candidato favorito, pero si era el candidato con mayor opción para negociar su habilitación. Al no concretarse la misma, no tenía sentido seguir en carrera y bloquear el camino a que la oposición tenga un candidato unitario en presidenciales, aseguró en el Circuito Ondas.

