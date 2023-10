VIDEO “Estamos en el mes no tan rosa”: Entre 5 y 6 cánceres de mama en una semana son detectados en el estado Lara #9Oct

El cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de muertes de las mujeres en Latinoamérica, teniendo en cuenta que el 40 % no acude a la “pesquisa de mama” oportuna, aumentando el riesgo y la mortalidad de las pacientes con esta enfermedad, así lo señalaron los especialistas de la Sociedad Anticancerosa del estado Lara.

“El cáncer de mama sigue siendo un cáncer importante que causa mortalidad, es el segundo cáncer que causa mortalidad en la mujer, en Europa y Estados Unidos es superado por cáncer de pulmón, pero en Latinoamérica es superado por el de cuello uterino, aunque hemos logrado disminuir con la prevención y con el tratamiento adyuvante”, dijo a El Impulso Néstor Miguel Ortega Blanco, jefe de oncología de la institución.

En referencia a la prevención, el especialista destaca que se debe llevar una alimentación balanceada, practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, evitar el cigarro y el alcohol, así como reforzar la educación desde casa para resaltar la importancia de la pesquisa a tiempo oportuno.

“A mí me han llegado pacientes que les digo mire cómo llegó usted con esa úlcera tan grande aquí en la mama y me dicen no doctor yo tenía hace tres años esa pelotita, pero como no me dolía yo no le hice caso”, dijo el doctor quien señaló que “un nodulito en la mama no duele, por eso tienen que ir igualmente al especialista”.

Entre 5 y 6 cánceres a la semana

Por su parte, el cirujano de la Sociedad Anticancerosa del estado Lara, Fernando Tilo Gómez, comentó que existen distintas alternativas que pueden ser efectivas para tener un diagnóstico oportuno, exponiendo que la mayoría de los pacientes “no tienen los recursos para hacerse una mamografía, pero les recomiendo que se hagan el eco, que el eco hoy en día es de alta definición y se pueden detectar tumores hasta de 4 o 5 milímetros”.

“En lo que va de año se han realizado 33 cirugías en cáncer de mama y se han hecho 3200 mamografías, que eso equivale aproximadamente a 200 mamografías mensuales de los pacientes, o sea que si los pacientes están acudiendo a su examen preventivo”, expuso, aunque acotó que le ha llamado la atención el aumento de los casos de cáncer de mama, donde en una semana “he visto hasta 5 y 6 cánceres de mama que eso no era frecuente antes”.

Octubre no tan rosa

La doctora Ana Iris Sequeira Bello indicó que octubre “es un mes no tan rosa”, esto teniendo en cuenta que aún en Latinoamérica el 40% de las mujeres no acuden a la pesquisa de mama, por lo que aumenta el riesgo de mortalidad al momento de ser detectado a destiempo una anomalía.

“Este es un mes donde la mayoría de las veces estamos viendo mujeres con cáncer avanzado, mujeres que no llegan a la prevención. Aquí estamos atendiendo pacientes que nos llegan a las manos con lesiones que solamente hacemos biopsia y oncología médica” y ya conocen el resultado, puntualizó, denunciando que “esto es grave porque a nivel público no hay equipo de radioterapia en el estado Lara para la atención de la paciente con cáncer de mama, no hay mamógrafos disponibles tampoco para atenderlas pacientes”.

Cabe mencionar que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

