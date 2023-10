VIDEO Barquisimetanos consultados expresaron múltiples razones por las que votarán en la primaria #10Oct

A solo 12 días de efectuarse la elección primaria de la oposición venezolana, el equipo periodístico de El Impulso realizó un recorrido por la ciudad para pulsar la opinión de los ciudadanos sobre si participarán o no en los comicios.

Es de destacar, que muchos de los consultados no quisieron expresar su criterio, aunque unos tantos mostraron indecisión, mientras que quienes sí opinaron afirmaron que sí asistirán a la elección del próximo 22 de octubre.

“Sí, claro, quiero poder dar mi voz y poder participar. Que pueda haber un cambio y ayudar. Bueno, no he visto muchas personas que quieran hacerlo, aunque por lo menos yo estoy en la UCLA y queremos un cambio por nuestra universidad y si estamos tratando de motivar a otras personas a que puedan votar”, expresó la joven Génesis Pérez mientras esperaba el transporte.

En la Plaza Altagracia, el señor Pastor González comentó: “Si no votamos, no manifestamos nuestro deseo de que seamos democráticos otra vez o que regrese la Venezuela que perdimos a nuestras manos de nuevo. ¿O a ti te gustaría dejarle a tus nietos, a tus hijos, a los hijos de tus hijos la Venezuela que estamos viviendo?”.

Por su parte, Gabriel Roa sentenció que “sí votaría porque creo que ya estamos viviendo un estancamiento político bastante importante y yo creo que directamente buscar alguna herramienta, alguna estrategia que nos permita destrabar el juego si se quiere y buscar una nueva alternativa para mejorar las cosas”, contrastando con que “mucha gente ni siquiera está enterada de las elecciones. Mucha gente muestra muchísima apatía, cosa que es totalmente comprensible dada la situación y de verdad veo un panorama un tanto apagado con respecto a las elecciones”.

El motivo con más peso para Carlos Anzola, un adulto mayor quien esperaba en una plaza, es hacerlo por su familia quien ha emigrado como gran cantidad de venezolanos.

“Estoy solo porque todos emigraron. Eso es lo que más me duele. Ese es el motivo principal, a mí me duele que quedamos solos los viejos y los muchachos exponiendo la vida buscando un nuevo futuro, un nuevo sendero por ahí afuera”. En este sentido, llamó a la población para que salgan a votar, “que votemos con tranquilidad y con mucha fe, mucha fe”.

“Sí, vamos a votar, hermano. Principalmente es un cambio rotundo, de verdad. Venezuela lo pide y lo exige. Todos están dispuestos a decir que sí, de verdad. O sea, todo lo que me rodea dice que sí al cambio. Ya hemos evaluado eso y ya sé dónde me toca y me corresponde”, aseguró el señor José Morillo.

Con firmeza la señora Ismary Aparicio comentó: “Bueno, les voy a ser sincera, soy una de las personas que ando en la calle desde hace mucho tiempo. No le pidas a Dios que haga el proceso, que haga el milagro si tú no sales ahora a votar. Tienes un deber, el derecho se te va a dar cuando tú cumplas el deber de salir ahorita a la oportunidad que tenemos de ir a votar”.

