Dr. Carlos Olazo: El cáncer de cuello uterino es el único que puede ser prevenido con una vacuna #11Oct

El cáncer de cuello uterino es una lesión maligna que se desarrolla a partir de la infección del virus del papiloma humano (VPH) de alto grado, que luego del contagio, se ubica dentro de las células de los tejidos del cuello del útero, las cuales pueden sufrir alteraciones, que, de no ser tratadas o extraídas, se vuelven cancerosas, de acuerdo con la explicación del Dr. Carlos Olazo, especialista de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.

Es la tercera causa de muerte oncológica en mujeres venezolanas; alrededor de 2 mil pacientes pierden la vida cada año a causa de esta enfermedad. Actualmente, se calcula que, aproximadamente 6.000 mujeres presentan esta patología oncológica en el país.

A pesar de la incidencia de los diferentes factores de riesgo, la enfermedad puede aparecer luego de haber mantenido relaciones sexuales con una persona infectada de VPH y sin protección. En este caso, la única manera de prevenir su contagio, será la vacuna contra el virus, de lo contrario el contagio es seguro.

El Dr. Olazo, ginecólogo oncólogo de la SAV,precisó que existen 256 genotipos del virus, divididos en grupos de bajo y alto grado, éstos últimos son los que producen alteraciones en cualquier estructura epitelial.

Añadió que “99% de todos los cánceres de cuello uterino que sean epiteliales, son provocados por el virus papiloma humano o VPH”. En Venezuela los tipos más frecuentes de este virus son el VPH 16 y VPH 18, ambos carcinógenos.

Sobre la prevalencia en la edad, alertó que cada vez son más frecuentes las pacientes menores de 30 años con cáncer de cuello uterino u otro tipo de lesión de cuello uterino, “si a esa edad presenta la enfermedad, tuvo que haber tenido un contacto con una persona contagiada, por lo menos entre cinco o seis años antes”, tiempo estimado en el que puede formarse la alteración.

por ello recomendó como medida preventiva, “realizar citología Pn personas sexualmente activas”, la cual debe realizarse anualmente hasta los 55 años. Asimismo, practicar una biopsia si existen anomalías cervicales.

El especialista recordó que las lesiones son asintomáticas, por lo que su detección dependerá de un diagnóstico acertado, “si no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos un buen tratamiento. Tratar a una paciente con cáncer de cuello uterino es la demostración de un fracaso médico, por no haber ejecutado un diagnóstico preciso de lesiones previamente”.

Añadió que “muchas veces es posible hacer una citología y ver un cuello totalmente sano” y, posteriormente, se puede detectar una lesión, por lo que es necesario hacer una evaluación ginecológica sistemáticamente.

Tratamiento

La decisión de un tratamiento adecuado es ejecutada por el médico especialista, quien debe considerar la etapa de la enfermedad, por lo que, si la lesión está ubicada solo en el útero, estadio 1, es posible una cirugía de extracción.

En caso de extenderse las lesiones fuera del cérvix, estadio 2, no se considera como opción la cirugía, el tratamiento será combinado entre radioterapia como tratamiento externo y braquiterapia, tratamiento local interno, además de los medicamentos de quimioterapia que son administrados vía intravenosa.

Vacuna contra VPH

“El único cáncer que hasta ahora tiene una medida de prevención por vacuna, es el cáncer de cuello uterino”, indicó el doctor Olazo, y agregó que Venezuela no tiene contemplado en su esquema de vacunación la inmunización contra el VPH.

Explicó que existen tres vacunas que protegen contra modalidades de VPH, entre ellas la bivalente (contra tipos 16 y 18), la cuadrivalente (cuatro tipos) y la nonavalente (contra nueve tipos de VPH).

El doctor Olazo insistió en la necesidad de “un sistema de colocación de vacunas obligatorio entre los 8 y 14 años de edad”, el cual permitiría más prevención y control de la enfermedad.

