Carlos Prosperi denuncia que no hay información sobre distribución del material electoral #18Oct

Carlos Prosperi, candidato a las primarias por Acción Democrática (AD), aseguró que a cinco días de realizarse estos comicios opositores no ha visto «ni una sola» de las boletas que se usarán en la elección. También dijo que desconoce la información sobre el despliegue del material electoral.

En una rueda de prensa, Prosperi señaló que no se cumplieron los parámetros para permitir el voto masivo de venezolanos, al tiempo que denunció que en zonas del país donde hay nueve mil electores apenas se asignaron dos mesas de votación.

Agregó que la Comisión Nacional de Primaria, presidida por el abogado Jesús María Casal, nunca tomó en cuenta las recomendaciones que hizo su equipo técnico.

«A la fecha no sabemos nada de la distribución del material. Esperamos que el sábado o el mismo domingo no salgan a decir que no se sabe nada del cotillón. No he visto una sola boleta, tampoco cuadernos electorales», insistió.

El candidato de AD también insistió en su denuncia sobre la poca claridad en la ubicación de los 3.010 centros de votación que se usarán el 22 de octubre, por lo que exigió a la Comisión que explique a ciudadanos donde votarán. Argumentó que hay mucha desinformación en torno al proceso.

El abanderado por AD enfatizó que «no podemos ser cómplices de cosas que no están bien». Exigió a la Comisión Nacional de Primaria que pueda plantear a Venezuela dónde están ubicados los centros electorales. Aseveró que su organización tiene testigos en todas las mesas y una sala de totalización, por lo que tendrán sus propias totalizaciones.

«No hay ningún impedimento para no tener los resultados y haremos que se respete. Ese día los venezolanos tienen que salir a votar».

Prosperi sobre inhabilitaciones

Respecto a una posible inhabilitación tras las primarias, comentó que si es víctima de una medida de este tipo «no nos van a sacar de la ruta electoral».

También admitió la «irresponsabilidad» de los candidatos al no escoger una ruta alternativa en caso de no poder inscribir en las presidenciales al ganador del 22 de octubre. «Los partidos hemos tenido que reunirnos y buscar alternativas. Obviamente no hay un plan B ante una arremetida de quienes están en Miraflores (…) No quiero pensar que los que no tienen un plan B es porque se entienden con Miraflores», dijo.

Sin hacer mención a la alianza anunciada entre el excandidato por Voluntad Popular Freddy Superlano y la candidata por Vente Venezuela, María Corina Machado, Prosperi cuestionó el hecho de que ahora organizaciones que decían que no aceptarían apoyos de quienes «hicieran las cosas mal».

Al ser preguntado directamente sobre la candidata Machado, quien está inhabilitada, recalcó que «siempre lo hemos dicho» los venezolanos quieren soluciones y no problemas. Emplazó a la dirigencia, de nuevo sin hacer precisiones, a deponer actitudes, porque «no se trata de un nombre», sino de Venezuela.

Carlos Prosperi reiteró que «si en nosotros recae una inhabilitación me retiraría del proceso porque no le hago un favor a Venezuela, sino que engaño a los electores. Si votaran por mi estando inhabilitado no puedo garantizar mi inscripción (en el CNE)».

Sobre el proceso de negociación entre la administración Maduro y un sector de la oposición, que se retoma este martes 17 desde Barbados, dijo que apuesta «al éxito del acuerdo, porque hay que garantizar un proceso de elecciones presidenciales donde haya garantías necesarias. Donde tengamos una fecha cierta y no una irreal».

Además, urgió a que se logre «un acuerdo para Venezuela», más que para sectores políticos. «Hay que buscar los mecanismos para solucionar la crisis del país, de salud, salarial y de educación. Tenemos que ser garantes de que le llegue al pueblo».

