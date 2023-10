Jorge Rodríguez a Estados Unidos: No aceptamos chantajes. Los inhabilitados siguen inhabilitados #19Oct

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, aseguró este jueves 19 de octubre que no aceptaran chantajes por parte de los Estados Unidos con respecto a la inhabilitación de los candidatos a la Primaria.

De acuerdo al portal web de Globovisión, Rodríguez señaló que podría revelar conversaciones que quedaron en secreto, si insistían con la solicitud de la inhabilitaciones.

«No vamos aceptar injerencia de ningún tipo, están tratando de imponer una matriz que no es la que está sustentada en el acuerdo Político y Electoral. No podemos revelar algunas conversaciones que nos han dado, a menos que nos obliguen. Si persiste la mentira nosotros vamos a revelar el tenor de las conversaciones que se han tenido», expresó Rodríguez.

En la nota publicada, el jefe de la delegación chavista ante el diálogo en Barbados puntualizó que ningún candidato inhabilitado puede participar en las elecciones presidenciales del 2024.

“Ellos señalaban que cualquier venezolano puede ser candidato presidencial pero aquí (Constitución) dice que siempre que cumpla con la ley. Entiendan que a nosotros no nos chantajea nadie, no nos soborna nadie, preocúpense en cumplir con lo que comprometieron. Todo el pueblo de Venezuela pide que no haya ninguna de esas sanciones, ni medidas unilaterales que afecten a nuestro pueblo”, precisó Rodríguez.



