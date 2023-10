EntrevistaDominical Ingeniero Sergio Borgel: La prioridad de un nuevo gobierno debe ser los servicios públicos #22Oct     

Agua potable, electricidad, gas, drenaje, vialidad, transporte, salud y educación, deben ser la prioridad del nuevo gobierno que surja de las elecciones del 2024.

Porque todos estos servicios han colapsado por el régimen chavista-madurista, el cual ha tenido los mayores recursos en la historia republicana, malbaratados una parte y desaparecidos la otra en el sumidero de la corrupción jamás vista en el mundo.

- Publicidad -

Declaración en tal sentido hace el ingeniero Sergio Borgel, quien desde hace muchos años ha venido denunciando casos de corrupción en la administración pública y, además, ha hecho estudios sobre los servicios públicos.

Quienes aspiran ser candidatos presidenciales, por supuesto de la oposición, dice nuestro entrevistado, han hablado de la crisis en todas sus características y, generalmente, proponen soluciones para la economía, la industria petrolera, recuperación del aparato productivo y muchas otras cosas.

El país ha venido siendo devastado y empobrecido como lo evidencian cifras dadas por organizaciones gremiales y especialistas en economía: De las 370.000 empresas que existían en 1998, hoy apenas hay unas 2000 y, por supuesto, mermó considerablemente el empleo. El régimen expropió 5.000 hectáreas que se encontraban en plena producción, lo que redujo considerablemente la economía agropecuaria y, por consiguiente, eliminó puestos de trabajo. La industria petrolera producía diariamente 3.500.000 barriles de crudo y hoy parece una cosa extraordinaria que esté produciendo unos 700 mil barriles por día, parte de cuya cantidad tienen que ser enviada a China y Cuba. Y parece interminable cada cola para conseguir gasolina.

- Publicidad -

La moneda perdió 14 ceros, lo cual parece una cosa insólita porque el bolívar dejó de ser el símbolo monetario y fue desplazado por el dólar. Y tanto el salario mínimo como las pensiones apenas supera los tres dólares al mes.

Ante todas estas realidades, la situación que vive el país es verdaderamente crítica, dolorosa y lamentable.

Pero, lo fundamental para comenzar a mejorar las condiciones de vida de la gente, que es lo más importante, son los servicios públicos, sostiene. Lo demás viene por añadidura.

Agua

¿Por dónde comenzar?

Por el agua. Antes que llegara lo que fue pregonada como la revolución bolivariana, en el país había más de cien embalses con suficiente líquido vital y más del 90 por ciento de los hogares lo recibían a diario. Era agua potable, procesada debidamente y suficiente. Al cabo de veintitrés años, más del 90 por ciento de los hogares venezolanos tienen dificultades para recibir el servicio; pero, éste es malo, malísimo, porque el agua no está tratada, emana olor de tierra, trae partículas en suspenso, y no hay explicación oficial de por qué no le aplican las sustancias requeridas para ser potable. Aún más, hay sitios donde llega con un color marrón, y cuando se asienta queda en los recipientes la evidencia de que ha arrastrado barro y, por supuesto, esta contaminada. Esta situación que vemos en Iribarren, Morán, Jiménez y Palavecino que reciben el servicio del sistema de Dos Cerritos, en El Tocuyo, también lo viven los habitantes de todo el país, porque el mal es parejo.

¿Es un descuido?

Falta de responsabilidad. No existe una política para el agua. No se le ha dado la atención que amerita el servicio. Los acueductos se han sedimentado y disminuye su capacidad de almacenamiento.

Los equipos para el tratamiento han sido dejados en el abandono, las bombas tienen el tiempo vencido de su vida útil y ya no aguantan más reparaciones, y las tuberías también están muy viejas, ya que tienen más de medio siglo en funcionamiento.

Pero, si hablamos del suministro de agua también tenemos que hacer referencia a las aguas servidas, que constituye otro problema de salud pública.

Hay aguas negras, fétidas, con olores insoportables, corriendo por toda la ciudad, urbanizaciones y barriadas. También vemos drenajes abiertos cuando debieran estar cerrados. Las bocas de visitan se ven rebosantes cada vez que llueve. Y las inundaciones se han hecho incontrolables.

Electricidad

Ahora que usted menciona esa palabra, dicen que el diputado Diosdado Cabello estaba incontrolable cuando vino a Barquisimeto y en el acto que protagonizaba él en el teatro Juares, hubo un apagón.

Destituyeron al día siguiente al gerente de Corpoelec en Lara, pero ha debido ser destituido todo el gobierno porque éste es el culpable de los apagones.

Gracias a la democracia que hubo en el país existe la represa de El Guri, la más grande de Venezuela y la séptima en el mundo, pero, como ha ocurrido con todos los servicios públicos, no está trabajando a plena capacidad.

Cuando en el gobierno de Hugo Chávez se produjo la emergencia eléctrica, se adquirieron plantas de generación distribuida, a pesar de las advertencias hechas por los técnicos de que no servían para uso continuo. No sirvieron. Y si hubo corrupción con esas plantas también con las termoeléctricas, perdiéndose más de diez mil millones de dólares en ellas durante el mandato chavista.

Desde el 2010 se han venido produciendo apagones, algunos por espacio de varios días, y ahora, por lo general, duran seis horas, sucediéndose continuamente tanto en el día como en la noche.

Si hubo una caída del 80 por ciento en El Guri en las termoeléctricas ha sido del 100 por ciento.

Drenajes

¿En qué porcentaje se encuentran en mal estado los drenajes de Barquisimeto?

En más del 70%. Deben ser sustituidos con tubería moderna, porque los que existen son muy viejos y ya no sirven los de concreto.

Gas

¿Se acuerda de que aquí se habló de llevar el gas por tubería a las viviendas?

Ese fue un proyecto que tan pronto comenzó se paralizó, y ha venido funcionando en algunos sitios. Pero, realmente, el servicio que existe ahora es pésimo. Antes, cuando el gas era distribuido por empresas privadas, el servicio era eficiente. Se llamaba por teléfono a la distribuidora, hay que recordar que había varias, y rápidamente llegaba el camión con la bombona. Ahora que la distribución fue asumida por el gobierno, es una calamidad, porque no llega en forma constante, sino que hay que tener muchísima paciencia, pues siempre hay un pretexto para que haya retardo en el suministro. No debiera existir problema alguno porque Venezuela es uno de los países que tiene grandes reservas de gas; pero, como siempre, este régimen no se preocupa por la gente, ni siente el clamor de ésta y cuando se produce la protesta, sin pérdida de tiempo, es reprimida.

Vialidad

Cómo prioridad, ¿Qué plantea acerca de la vialidad?

Barquisimeto tiene 2.300 kilómetros de vialidad en vías extraurbanas, calles, carreras, callejones y veredas. La capa asfáltica de toda la vialidad registra fatiga en su vida útil y, en consecuencia, entre el 50 y el 60 por ciento se encuentra deteriorada. Se requiere trabajar en este servicio, porque no sólo lo necesita personas que tienen sus propios vehículos, sino el transporte colectivo. Éste tiene que ser eficiente para que los trabajadores puedan llegar temprano a su trabajo y poder regresar tranquilamente a sus hogares. Y del mismo modo para los estudiantes, que necesitan ir a los planteles.

Educación y salud

De los planteles existen denuncias que no están en condiciones para las actividades, y usted también habló de educación.

La educación es un servicio fundamental para la formación de nuestros estudiantes y el nuevo gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por resolver no sólo el problema del mal estado de los planteles, sino de proporcionar una educación de calidad. Y de igual forma un servicio de calidad en lo que respecta a la salud. Hoy es difícil encontrar un centro asistencial dotado de los insumos indispensables y de personal.

A la población escolar no sólo se le deben proporcionar conocimientos, sino asistencia completa: comedores, atención médica, odontológica y sicológica, transporte, deportes y buenos laboratorios, asi como incorporación a las tecnologías.

Y en cuanto a la salud, tomar en cuenta que durante más de veinte años nuestra población ha estado viviendo muy mal alimentada, hay desnutrición infantil en todas partes y las personas de la tercera edad han sido dejadas en el abandono con pensiones que ni siquiera le alcanzan para adquirir las pastillas para sus males.

De modo, pues, que cuando mencioné los servicios básicos como prioridad es porque la población venezolana, que mayoritariamente está viviendo en condiciones de pobreza, necesita atención urgente para ir saliendo de la crisis.

En este orden de ideas sin agua potable, suficiente y constante, no pueden sentirse bien las personas, las cuales también requieren de electricidad porque ésta es imprescindible en la vida cotidiana. Sin agua y sin electricidad no pueden funcionar las empresas, las industrias, ni las actividades agrícolas y pecuarias. A medida que mejoren estos servicios habrá posibilidad de que haya inversiones y se fomente el empleo.

Se requiere en lo inmediato hacer estudios sobre todos los servicios para generar bienestar colectivo y evitar que la gente se fruste, se desesperance y se angustie, lo cual ha ocasionado que millones de conciudadanos se hayan ido del país.

Sin los servicios públicos esenciales no puede haber futuro, porque todas las actividades económicas necesitan de esos servicios como la propia población.

Es por ello que quienes aspiran llegar al poder deben esmerarse en buscarle solución a los problemas de los servicios esenciales, ya que contando con éstos, en forma eficiente, es posible comenzar el proceso de desarrollo que necesita Venezuela, concluyó diciendo el ingeniero Sergio Borgel.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí