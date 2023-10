AvanceIMP ¡A la espera de surtir gasolina! Al menos un día de trabajo deben perder las personas en Barquisimeto #30Oct

Al menos un día de trabajo deben perder las personas en Barquisimeto para poder surtir sus vehículos de combustible, esto teniendo en cuenta que deben disponer de entre 3 a 10 horas de su día para abastecer de gasolina, así lo señalaron en un recorrido realizado por El Impulso la mañana de este lunes 30 de octubre.

“Uno está perdiendo este tiempo acá y necesitándolo para trabajar, si no lo necesitara fuera diferente. Dejamos de producir, hoy no pude hacer cobranza, se nos atrasa todo, no pude ir a cargar porque el camión es de gasolina. Ayer hice dos colas y las perdimos”, comentó Skarleth Reyes.

Por su parte, Gustavo Matute dijo que se pierde la mañana, el resto de la tarde, se pierde mucho tiempo… Ya tenemos otras cosas como la luz y el agua, todo se va juntando. Pienso que lo que deberíamos hacer es solucionar esto lo más antes posible”.

Otros comentaron que han tenido problemas en sus trabajos por el tiempo perdido en las colas, tal como es el caso de Asdrúbal Márquez, quien señaló que “en mi trabajo se ponen bravos, no creen que uno dure tanto tiempo en una cola”.

Las personas comentaron que esperan que mejore esta situación en los próximos días, pues señalan que anteriormente este problema duraba solo unas pocas semanas, pero en esta ocasión se ha extendido por casi un mes la poca distribución de combustible para la región.

