Doctora Cuenca de Ramírez ante citación a la Fiscalía: Yo sé cómo se bate el cobre este va a ser un problema político, no jurídico #30Oct  

A las dos de esta tarde, la fiscalía superior del Ministerio Público, en su sede de la avenida Lara, de Barquisimeto, ha citado a la doctora Nelly Cuenca de Ramírez y a Luis Rodríguez López, presidenta y vicepresidente de la Junta Regional de Primaria, en lo que Tareck William Saab ha denominado una investigación sobre cuatro delitos atribuidos a los ciudadanos que organizaron el proceso de elecciones para escoger la candidatura única y unitaria de la oposición del país.

Los supuestos delitos son: usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir, en un acto para engañar a la opinión pública nacional e internacional, con el fin de justificar el abultamiento del resultado de las elecciones del domingo 22, sin consentimiento de personas que no asistieron al evento.

Cuando El Impulso consultó a la doctora Cuenca de Ramírez, su respuesta fue categórica:

Yo sé cómo se bate el cobre: este va a ser un problema político, no jurídico. Si se tratara de un problema jurídico, nadie tendría que temer nada porque, obviamente, la Primaria no reviste carácter penal. Pero, como hay razones para que la gente no le tenga confianza al Poder Judicial, incluyendo el Ministerio Público, sobre todo las familias se preocupan por citaciones como éstas que están haciendo. Es normal que exista preocupación.

Con respecto a esas citaciones, son muchas las personas que han comentado la existencia de asuntos muy graves, de los cuales no da cuenta la Fiscalía General como la desaparición del exministro Tarek El Aissami, de quien no se sabe si está en el país o fuera de él, si aún vive o el gobierno lo tiene como rehén hasta que aparezcan los 30 mil millones de dólares estadounidenses que se esfumaron de Pdvsa y en fin, que ese caso es el mayor misterio; pero, se interesa por unas elecciones internas de la oposición, las cuales, como usted ha dicho, no revisten carácter penal, porque se trata de un proceso propio de los ciudadanos.

Evidentemente, el fiscal no se ve preocupado por ese caso, que sí es penal. Yo no tengo ninguna crítica para los funcionarios del Ministerio Público e imagino que si no proceden a actuar como se les pide, temen perder sus cargos. Pido a Dios que los proteja para que esa perversidad no haga mella en sus corazones.

Doctora, también mucho se ha comentado que el presidente Nicolás Maduro haya llevado a su programa del lunes de la semana pasada a su esposa, Cilia Flores, quien fue la que dijo que había organismos del Estado que podrían ocuparse del resultado de la Primaria, ya que ella consideró que no podría aceptarse la cantidad de votantes que había anunciado la Comisión Nacional de Primaria.

La falta de independencia y autonomía de los poderes, en particular el Poder Judicial, ha sido expuesto por las propias Naciones Unidas a través de informes y también lo ha demostrado Transparencia Venezuela. Esa es una cosa que en una nueva Venezolana habrá que resolver. Hoy la gente ve un policía y se asusta, ve a los fiscales y se asusta, ve a un juez y se asusta cuando debe ser todo lo contrario, porque el Estado debe garantizar la protección de los ciudadanos. Nosotros sentimos a cada rato que el Estado venezolano viola todos los Derechos Humanos porque no se respeta la Constitución, situación esta que ha merecido la atención de la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y los países democráticos.

