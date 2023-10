Nelly Cuenca de Ramirez: Necesitamos unidad para asegurar el triunfo #30Oct

Nelly Cuenca de Ramirez, presidenta de la Junta Regional de la Primaria, envió una carta a sus amigos y estudiantes en agradecimiento por palabras de aliento y oraciones ante la citación para comparecer este lunes 30 de octubre, a las 2:00 de la tarde, por la elección primaria y sus resultados en el Ministerio Público, ubicado en la avenida Lara con calle 3, en el este de Barquisimeto.

En la misiva, Cuenca de Ramirez señaló que su familia se encuentra conmovida por todas las manifestaciones de solidaridad que han recibido.

«Les ruego mucho dominio propio para no caer en provocaciones que pudieran intentar personas que se infiltren para generar violencia y justificar represión y detenciones arbitrarias. Recuerden que la protesta pacífica, tal cual lo hemos estudiado, es más incluyente porque más personas se suman, si no perciben violencia. Nosotros somos pacíficos. Nuestro comportamiento durante la elección primaria así lo demuestra. No caigamos en provocaciones. No hace falta. La razón y la ley nos asisten. La elección Primaria no reviste carácter penal. En cambio, la persecución por razones políticas está tipificada como crimen de lesa humanidad, según el artículo 7, numeral 1, letra h del Estatuto de Roma», manifestó.

En el escrito, la presidenta de la Junta Regional de la Primaria señaló que «jamás me arrepentiré de haber sido parte de esta extraordinaria movilización ciudadana» y recordó que los venezolanos eligieron «a María Corina Machado como su candidata para las próximas elecciones presidenciales«.

«Desde lo más profundo de mi corazón, les anticipo mi gratitud y, pase lo que pase, jamás me arrepentiré de haber sido parte de esta extraordinaria movilización ciudadana pacífica que ha representado la elección primaria de nuestra candidatura democrática para representar a los demócratas en las próximas elecciones presidenciales. La Primaria ha terminado. Ha cumplido su misión. Ha elegido a María Corina Machado como su candidata para las próximas elecciones presidenciales. Ahora todos a remar en la misma dirección, como lo dijo el pueblo en alta y clara voz: María Corina Machado es la elegida. Todos con ella. Vendrán días difíciles. Necesitamos unidad para asegurar el triunfo. Es tiempo de vencer. El triunfo viene. Gloria a Dios«, refirió Cuenca de Ramirez.

