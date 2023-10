PulsoEmpresarial El Papel del marketing en las organizaciones

En ponencias que he tenido el honor de participar, en programas radiales y televisivos y dentro del área académica universitaria, he dedicado un espacio importante para transmitir a la audiencia el papel relevante del marketing o mercadotecnia como disciplina fundamental que permite detectar necesidades no cubiertas en los consumidores y de esta forma añadir valor a la cadena comercial; no es asunto de retórica ni de modismos; es simplemente darle el papel fundamental y colocar al target o grupo de consumidores de su negocio en un sitial de primer orden.

Perder un cliente por mala atención en Venezuela resulta altamente perjudicial para las organizaciones, esto que nos indica que al no poder aumentar el share del mercado debemos mantener al mercado meta fidelizado; en torno a esto se debe generar prácticas de fidelización de clientes que permitan mantener a los consumidores “enamorados y pensando contantemente” en la marca; para alcanzar la fidelización de clientes resulta prioritario generar confianza lo que se traduce en credibilidad hacia la marca; la construcción de la confianza no es tema banal e implica, una serie de técnicas marketing, sino al conjunto de la organización en forma holística. Para logar generar confianza tiene una especial relevancia factores como la cultura organizacional y las practicas reales gestión de la estructura.

Además, es importante que añada valor a su cadena comercial; este se puede logar a partir de las funciones del producto, pero también en la prestación del servicio y en cualquier actividad que represente beneficios al target. Las organizaciones que se distinguen en crear valor son, asimismo, las que obtienen la rentabilidad sobre la inversión y ventas superiores a la competencia. Es por esto que la creación de valor resulta vital para cualquier empresa o emprendimiento.

Es conveniente que interactúe con sus clientes y pregúntele que tan satisfechos están con los productos y servicios de la empresa, indague los consumidores que han dejado de comprar sus productos y averigue ¿cuáles? fueran estas razones y por último maneje bases de dato de clientes que le permita determinar la frecuencia y hábitos de compra del target group; esta base le permitirá indagar a través de la investigación de mercados, tanto cualitativa como cuantitativa, ofertar nuevos productos o servicios a mercado meta; además el manejo de la base de datos le permitirá segmentar su mercado tomando como criterios tales como: demográficos, socio- económicos, usos del productos, estilos de vida, entre algunos.

La mercadotecnia es una hermosa disciplina que puede brindarle beneficios a su empresa o emprendimiento y de esta forma poder transitar por el turbulento mercado venezolano. De esta forma el gurú del marketing, Phil Kotler señala en una de sus frases lo siguiente: “El marketing se aprende en un día. Desafortunadamente se tarda toda una vida en dominarlo”.

Msc. Julio Cesar Vargas

Redes sociales:

Twitter:@jvargaslara

Facebook y correo electrónico: [email protected]

Instagram: @jvargascalles30

