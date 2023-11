Infografía Tabla de Posiciones LVBP: Cardenales de Lara continúa casi imbatible #6Nov

Los Cardenales de Lara se mantienen en el primer lugar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) luego de derrotar a los Bravos de Margarita por 8-4 el domingo 4 de noviembre. El equipo crepuscular suma 12 victorias y 4 derrotas, con una diferencia de +28 carreras.

Los Bravos de Margarita, por su parte, ocupan el último puesto de la tabla con 4 triunfos y 12 reveses, con una diferencia de -40 carreras. El equipo insular no ha podido levantar cabeza en el torneo y ha perdido cinco juegos consecutivos.

Los otros resultados de la jornada dominical fueron: Leones del Caracas 5, Tigres de Aragua 4; Águilas del Zulia 7, Caribes de Anzoátegui 6; y Navegantes del Magallanes 9, Tiburones de La Guaira 2.

Para esta semana, la LVBP tiene programados varios encuentros que prometen ser emocionantes y decisivos para las posiciones de los equipos.

El lunes 6 de noviembre, se enfrentarán Caribes vs Tigres en Maracay, Águilas vs Navegantes en Valencia, Bravos vs Leones en Caracas y Tiburones vs Cardenales en Barquisimeto. El martes 7, habrá un día de descanso, y el miércoles 8, se reanudará la acción con los mismos duelos, pero con sedes invertidas.

