RETACITOS #12Nov

La degeneración en la que ha caído este país, definitivamente no tiene nombre, ya es un lugar común ver en las televisoras programas en horarios inadecuados, que pueden ser observados por niños y niñas, cuyos padres muchas veces no están pendientes de estos detalles, pero es aún mucho peor cuando se trata del propio Ministerio de Educación, el que impulsa, aprueba y permite la circulación de libros para diversos grados, incluyendo los de preparatorio, con textos que están siendo distribuidos en las escuelas, como lo revela un audio el cual afortunadamente se ha viralizado, donde Pedro Pablo Fernández, director del IFEDEC denuncia que con esos textos se les dice a los niños que una familia puede ser hombre y mujer, pero también hombre y hombre y mujer mujer, y se lo dicen a niños pequeños cuyo razonamiento no les permite digerir esta explicación; programas de educación que han sido vistos en Cojedes, en escuelas donde han hecho entrevistas a la Directora, y eso se está propagando en todas las escuelas nacionales ahora, programas que llaman “Experimentar y Descubrir”, donde a los niños les colocan atuendos masculinos y femeninos en un salón y el niño que se pone un vestido, le dicen que le queda muy bien y que si él quiere ser una niña, está en libertad de ser lo que él quiera, eso está pasando en las escuelas y lo está dirigiendo el Ministerio de Educación. Advierte que la ideología de género pretende imponerle a la sociedad una manera de ver la sexualidad y a la familia, de una manera distorsionada, pretenden desarraigar la sexualidad de la biología, dicen que un niño que se siente niña, aun cuando tenga órganos masculinos, puede ser una niña, no solamente que pude ser, sino que es una niña atrapada en el cuerpo de un varón, y así van desarrollando un montón de cosas. Explica que hoy en España en los baños de mujeres permiten la entrada de hombres que se auto percibe como mujer, porque de acuerdo con la legislación española un hombre que se auto percibe como mujer, es una mujer; hoy una mujer entra en un baño de varones y se encuentra con hombres. Fernández señala que estos programas son muy dañinos para la mente de los niños, por eso están en IFEDEC buscando crear un gran movimiento que pare esta ideología, que blinde a Venezuela y que esta ideología no cumpla con su objetivo de destruir la familia, tal y como la conocemos, destruir los valores cristianos de la sociedad y meterse en las escuelas a adoctrinar a nuestros hijos y meterles cosas en la cabeza que les hacen mucho daño.

Se estaría preparando una maquiavélica estrategia que tiene que ver con la probable sustitución del gobernador del estado Lara, con la finalidad de colocar en esa posición a una persona de la más estrecha confianza y afecto de Carmelina, actual burgomastre de Caracas, jugada que ya se ha hecho en otras oportunidades, incluso cuando ella dejó el cargo y fue enviada a Caracas al Ministerio de Relaciones Interiores, donde duro muy poco tiempo. Recuerden que el próximo 21 de noviembre se cumple más de la mitad del período del marinero de agua dulce, al frente del cargo. Si se produce su salida en este momento, quien debe asumir el cargo es la presidenta del Consejo Legislativo del estado Lara, tal como lo establece la normativa legal establecida, pero como no ésta la persona adecuada, seguramente esperarán un tanto, para la designación como Secretaria de Gobierno a GR, exburgomaestre de El Tocuyo, de manera que en el momento que se retire y recoja sus bártulos el marinero, automáticamente llegaría a la gobernación, sin tocar tablitas y con el respaldo absoluto de Carmelina, la que te conté, con lo cual estaría coronando su carrera política dentro del proceso revolucionario, por supuesto muy satisfecha porque, históricamente, no siempre todos los funcionarios que han pasado por cargos en el proceso, han sido premiados como sería en esta oportunidad; por el contrario, la revolución los utiliza, les saca todo el provecho, y cuando ya no le sirven lo tiran al pajón, los casos como ejemplo son muchos, basta con mencionar a Elías Jaua, Andrés Izarra, Raul Isaías Baduel(+), Miguel Rodríguez Torres, Rodrigo Cabezas, unos fallecidos y otros convertidos a la oposición, pero defenestrados de la revolución.

El descontento sigue creciendo en forma acelerada debido a la persistencia del régimen, de no ajustar el salario mínimo de los trabajadores, cuando ya estamos cumpliendo cerca de los 600 días en que se acordó el último ajuste salarial a Bs. 130 que al tipo de cambio del momento era equivalente a cerca de 30$, pero que pasado el tiempo sin ser revisado, con un país con una inflación galopante y una devaluación devastadora, en estos momentos los 130 bolívares, equivalen al tipo de cambio actual de 35,24 Bs/$ a 3,67 dólares mensuales, mientras que el costo de la Canasta Alimentaria Familiar del Cendas, en octubre era de US$ 491, lo que pone en evidencia el grado de precariedad en la que viven las familias en Venezuela, solo en el caso de los alimentos. Por eso no causó ninguna extrañeza cuando un grupo de trabajadores de distintos sectores, convocaron para una movilización el pasado jueves 9 de noviembre, exponiendo en una conferencia de prensa:” “Continuamos en la lucha, la calle es para los trabajadores, hasta tanto el gobierno nacional tome la decisión de reivindicar a los que hoy por hoy tienen más de año y medio en la calle protestando por esta situación que nos agobia”. Asimismo, para exigir la reivindicación de su situación laboral y salarial en la administración pública y privada y para exigir la libertad de los trabajadores presos por razones políticas. Cuando recientemente le preguntaban a Asdrúbal Oliveros en un programa radial, que le recomendaría a los pensionados y jubilados de este país para poder sobrevivir, afirmó que era una de las preguntas más difíciles que le habían hecho, porque la respuesta no es nada fácil, ya que una persona que ha trabajado durante 25 o 30 años, que ha dado toda su vida al mercado laboral, cuando debería estar tranquilo en su casa, descansando, cuidando y disfrutando los nietos, hoy este padeciendo estas condiciones tan precarias, admitiendo que se trata de la población más vulnerable del país, exponiendo que Venezuela necesita una reforma de la seguridad social, siendo una de las tareas pendientes, que le den dignidad a las personas mayores, más allá de eso no les queda más remedio que apoyarse en su familia en sus allegados y si todavía tiene condiciones, desarrollar algún tipo actividad, hágalo, aunque no debería ser, la gente mayor debería estar en su casa, como en otros países, tomándose un café, viajando, reuniéndose con su familia, y no estar trabajando para sobrevivir.

Julius el burgomaestre del Crespo, no deja de sorprendernos, según el corresponsal de la Perla del Norte, pobres crespenses no solo por las deudas, al no pagar a proveedores, contratistas, artistas, Sociedad Anticancerosa del estado Lara, a sus trabajadores y jubilados a los que se niega a cancelar sus beneficios; la nueva noticia es que ahora anda detrás de los concejales pidiendo que le incluyan en sesiones de los meses pasados la aprobación de créditos adicionales, ya que desde el mes de febrero ha dado uso a los ingresos propios adicionales y créditos asignados por el ejecutivo nacional sin haberlos certificados por la oficina de presupuesto y sin que el Concejo Municipal aprobara su incorporación al presupuesto, es decir estos ingresos han sido erogados o utilizados a la discreción de Julius, como si fueran de su propiedad y no de su amado pueblo de crespo como él lo llama. Por supuesto, esto es totalmente ilegal y violatorio de la Ordenanza de Presupuesto, Ordenanza de la Hacienda Municipal, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de la Administración Pública y Financiera y todas aquellas que regulan control fiscal. Lo más insólito de esto es que es un hecho del dominio público, por lo que asombra que los Concejales y Concejalas no toman medidas al respecto, solo comentan que si la Directora de Administración logra cuadrar los números y el secretario del concejo ubica las actas, números de las Gacetas Municipales y fechas para que las sesiones ordinarias o extraordinarias coincidan con las fechas que estos recursos fueron utilizados. Qué pensará o hará sobre estos hechos la Contraloría Municipal pues al igual que los institutos autónomos, fundaciones han recibido dinero sin que se haya aprobado los créditos adicionales y publicado el decreto de distribución de los recursos.

La gente de la zona se pregunta ¿Sera que en la visita a Duaca realizada por el Director de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República, este les prohibió meterse con su pana, aunque su omisión la exponga a hechos irregulares que podrían acarrearle sanciones y hasta la destitución, será que se les olvida que estos delitos son imprescriptibles, o le creen a la comadre de Delia, la Sindico que todo está blindado y con la bendición de Dios que son dichos favoritos. Bien si lo que esperan los Concejales y Concejalas es que la actual Directora de Administración le cuadren los números tendrán que pedirle a esta dizque revise bien sus estado bancarios, pues esta estrella llevada a crespo en comisión de servicio, al parecer es la que más se aprovecha de las liberalidades financieras del alcalde, supuestamente se auto aprueba viáticos para ella o para funcionarios amigos que al cobrarlos el beneficiario dizque van a para a su cuenta personal, realizando compras con su tarjeta de débito para darse sus gustos en alimentos, bebidas, vestido y recreación, al igual que los de Julius a quien le compra sus antojos, que por cierto la gente cometa al verlo que ya no cabe en la ropa, al igual que transferirle a la cuenta de este o de sus damiselas para que estén contentas y no armen escándalos en público.

Comentan que en días pasados Julius queriendo congraciarse con el Psuv, organizó una especie rendición de cuenta ante el dirección municipal y jefes de UBCH del municipio a la que por cierto concurrieron muy pocos, la misma dio pena ajena pues demostró lo poco profesional de su tren ejecutivo, ya que quedó en evidencias en forma clara, la falta de profesionalismo de los mismos, pues no tienen idea de lo que es un Plan Operativo, no saben distinguir objetivos y estipular acciones, al igual que los medidores de gestión, ante este panorama la cara del Director de Fundacomunal quien estaba presente era un poema al ver tal desbarajuste, pues la mayoría con contadas excepciones se dedicaron a lisonjear y no se cansaban de jalar a Julius, daban pena ajena, por lo que algunos comentaban que con razón estaban tan mal políticamente en el municipio, lo que ha llevado a Jaqueline Farías y a la Dirección Regional del Psuv a considerar a Crespo como un Municipio en peligro de perderse en próximas elecciones, luego de ser uno de las sólidos y que aportaba un numero votos importantes al estado Lara. Entonces es cuando nuevamente surge la pregunta de las 64.000 lochas, ¿Quién o quiénes son los padrinos que tiene este personaje en el alto gobierno, que impiden que lo defenestren, como ya se ha planteado en varias oportunidades en el PSUV regional, al parecer por sugerencias concretas de los dirigentes de base de Crespo? Por personajes como este, es que el partido de la evolución está de capa caída en Lara, no ganan ni la presidencia de una junta de condominio, tal como lo revelan sus propias encuestas, lo que les ha hecho merecedores de los constantes jalones de oreja de Diosdiablo a Caballo, ya cansado de tolerar tanta desidia e ineficiencia en el manejo político regional, en todo caso ya vienen las elecciones y será el momento en que comiencen a apretar las tuercas.

Mensaje para el Fiscal General de la República, el Director Nacional de la PNB, el Director del CICPC Y SAREN,para que ordenen una profunda investigación sobre «presuntos hechos irregulares» que se vienen sucediendo en las dependencias de sus respectivos organismos en el Estado Lara bajo la modalidad de «presuntas extorsiones y aprovechamiento de cosas provenientes del delito» a ciudadanos que habiendo cumplido con los trámites legales en la compra de vehículos, quienes luego por distintas razones no han cumplido con los tramites de traspasos de ley, viene a «activarse» el «modus operandi» en la sede policial escogida para favorecer «a terceros» participantes en la «trama», previamente acordada con miembros de una «red de estafadores» para decomisar dichos vehículos y luego desde allí iniciar el calvario y martirio del «terror» con los ciudadanos ya «escogidos» y estafados, los cuales, de no lograrse y concretarse el «acuerdo» ya esquematizado anteriormente, colocarían el bien retenido a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Uno de los «presuntos implicados» y «principal motor y actor», de ésta «ruleta» es un alto funcionario de la PNB, de la «Base de Investigaciones de hurto y robo de vehículos» de Lara, cuya sede se ubica en la urbanización la Mora del Municipio Palavecino, y desde allí «montar e instruir» las actas policiales para luego, ya teniendo «presuntamente» el «apoyo» y «alianza» en éstos «actos» de la Fiscalía Séptima del M.P. completar y culminar «la vuelta» ya iniciada previamente, y desde luego así tener el control pleno del «proceso». El mismo «modus operandi» viene ocurriendo en la Jefatura de Vehículos del CICPC Lara a cargo de otros alto funcionario (JT), quien por cierto dizque tiene varias investigaciones abiertas en la Fiscalía 22 del M.P. por «supuesta» apropiación indebida y aprovechamiento de cosas y bienes provenientes de delitos. Sería igual de pertinente sugerir a los Jefes que ordenen «desempolvar» otros expedientes que cursan en la Fiscalía del Ministerio Público que involucran de igual modo a éste FUNCIONARIO (CICPC), así como también se investiguen los nexos existentes entre éste funcionario y la titular de la Notaría Segunda de Barquisimeto ya que sin ninguna duda, pudieran encontrarse| con algunas «sorpresas», ya que el mismo se «ufana» del apoyo irrestricto que «tendría» tanto del «Cero» como también del «Uno» del organismo policial en Lara. «Dios los cría…» A veces la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntarse que «donde habrá más delincuencia, si en la calle o en los organismos policiales». ¿Qué papel juegan entonces las Inspectorías ó las Dependencias de los Asuntos Internos policiales. Complicidad? Tienen todos los jefes titulares señalados al principio, LA PALABRA! Le damos curso a la denuncia por considerarla pertinente. Trascendió que el expediente cursa en la fiscalía 22 mp. expediente mp-24-19.

C O R T I C O S

Luego de escuchar el vocabulario vulgar, soez, grosero y escatológico del gobernador del estado andino, que llamó al director del programa radial Universo Palpitar, para amenazarlo y advertirle que ahora era que iba a saber quién era él por las malas, no nos queda más remedio que recomendarle que pase por la primera ferretería que consiga y se compre una lata de creolina para haga gárgaras y se limpie la jeta; sino consigue las creolina también sirve el Pinolín, porque después de oír sus expresiones, no nos queda ninguna duda de que no solo perdió el “glamour”, sino dejo en evidencia que se trata de un sujeto malcriado, que no soporta las críticas y se aprovecha de su posición y el poder que ostenta para amenazar a los ciudadanos de a pie. Para su desgracia, el audio con su “descarga de porquería” trascendió a las redes y se hizo viral, de manera que esa raya no se la va a quitar más nunca, y donde llegue desde ahora en adelante, seguramente que le sacaran el cuerpo, hay que aplicarle la “Ley del hielo” para que coja mínimo.

Aseguran que el día viernes 3 de noviembre del 2023, un grupo de dirigentes del partido Acción Democrática en resistencia del Municipio Jiménez, con la finalidad de conversar sobre la situación de las pasadas elecciones del 22 Oct, donde el partido salió muy mal en las votaciones debido a las malas campaña del candidato Carlos Prosperi y la logística necesaria para las primarias que se realizaron, debido que el secretario general del municipio Jiménez MannyDí y el secretario de Organización Impuesto a dedo DominicRod, los llevó al matadero político y lo peor es que hasta la fecha, no han dado la cara a la junta directiva del comité ejecutivo del municipio Jiménez, es por ello que a través de estas vía, pedimos una reunión para refrescar los cuadros, ya que tenemos que cambiar estrategia política partidista porque si seguimos así vamos a desaparecer como organización política, tenemos que seguir los pasos del municipio Morán donde su directiva después de la derrota el 21N colocaron sus cargos a la orden, ya basta de seguir con una línea que no da frutos a nuestra organización política, es tiempo de corregir para próximas batallas políticas que se avecinan, me despido de antemano.

Al Municipio Jiménez al parecer, le cayeron las 7 plagas de Egipto, después de ser unos de los Municipios más pujantes de Venezuela en materia agrícola, artesanal y turística es lamentable que después que en Quibor en el transcurso de 15 años donde existían más 10 entidades financiera, solo queden 5 y algunas de muy mal servicio, ni cajeros automáticos hay, solo quedan 2 y nunca tienen dinero, respecto a los servicios públicos, el aseo urbano no existe y cada día se propagan vertederos en diferentes partes del municipio, causando un terrible daño ecológico a este, los apagones cada día mucho peor que pasan hasta 6 horas sin el fluido eléctrico, las alcantarillas full de basura y las calles no puede caer un aguacero porque se inundan, mientras la señora alcaldesa dizque anda de fiesta en fiesta y el municipio de abismo en abismo, lo más insólito del asunto es para que te puedan dar una pastilla anticonceptiva. tienes que ingresar a la APP de la patria para el control familiar de la familia Jiménez y de paso hacer un vídeo agradeciendo a el presidente, gobernador y la alcaldesa, no mejora nada el enfermó.

Continúa el acoso y la persecución selectiva contra los miembros de las Juntas Regionales de primarias. Han sido citados por segunda vez y trascendió que supuestamente es para imputarlos, lo que no pudo ser confirmado, aun cuando de este gobiernito se puede esperar cualquier cosa; sin embargo cualquier acción en este sentido no sería más que otro “parto de los montes” de los tantos que tiene el MP en su haber, ya que el igual que el Bufete de Miraflores, esta dependencia solamente atiende a las “sugerencias” del inquilino temporal del Palacio Blanco y ante el segundo de a bordo del PSUV en Caracas, acciones con las cuales se siguen enterrando en las preferencia del pueblo, incluyendo a los propios seguidores de la revolución, que ya ni siquiera siguen las líneas del partido y mucho menos, atienden a las convocatorias, si no se “manifiestan primero en especies”.

Los vecinos del Parque Ayacucho, le envían un mensaje al general que designaron como nuevo jefecito de Corpoelec, para que cumpla con aquel dicho que señala que “escoba nueva barre bien”, que elimine y haga una depuración total dentro de la empresa y se dará cuenta que al final del día, será el principal beneficiado. No hay derecho a que un lugar de esparcimiento de toda la vida como ha sido este emblemático parque, permanezca a oscuras, convirtiéndose centro de reunión de indigentes e inadaptados, lo que impide que la gente se acerque al lugar a plena luz del día, de noche ni pensarlo, así que manos a la obra, los vecinos, las amas de casas que salían a pasear a sus niños o sencillamente a hacer ejercicio en las instalaciones, se lo agradecerá. El mensaje va también para las autoridades policiales, porque en la zona no se ve una patrulla ni un policía, ni para remedio.

El pasado 3 de noviembre se realizó una reunión de trabajo con la comisión de Agro producción estando presentes el comisionado de agro producción Simón López, los ingenieros Rodrigo Lander, Beatriz Lander, ing Miroslav Mujica y el radiodifusor Francisco Urdaneta coordinador estadal de Asociudadanas de Vente Venezuela; el tema central fue la problemática del agua el estado Lara, lo que se ha convertido en un karma al cual ni el gobierno regional ni el municipal le han dado respuesta, aun cuando conocen que le ha deteriorado totalmente la calidad de vida de los larenses. Anuncian que pronto visitaran las zonas claves de todo el sistema hidráulico de Yacambu. El sábado 11 debe haberse realizado un foro en el colegio de ingenieros, donde el tema del vital líquido estuvo sobre el tapete.

A 20 años sin Guillermo Luna. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy» es un antiguo dicho, cuando este noviembre 8 de 2023, se conmemora el vigésimo aniversario del fallecimiento de Guillermo Luna, el adeco que hiciera sentir el valor de la militancia acciondemocratista en la seccional larense. Diputado regional, nacional y gobernador por méritos y formación intelectual, llegó a sentirse más en conversaciones entre militantes y dirigentes medios, en la búsqueda de soluciones a cotidianos problemas comunitarios que a falsos halagos, por lo que hoy se le recuerda, justo en tiempo de un sainete político, donde no tienen sentido, principios y valores, como ése de arrimarse al régimen que dio luz verde, para la explotación de nuestro territorio Esequibo al que ahora pretenden lavar la cara, del entonces Presidente Hugo Chávez, pasando por encima de los legítimos derechos históricos y jurídicos, que con responsabilidad defendieron los Presidentes Gallegos, Betancourt, Leoni, Pérez y Lusinchi. De allí, la farsa de una política de ocasión que denunciamos, al recordar al doctor Guillermo Luna junto a Eligio Anzola Anzola, Teodoro Meléndez Penzo, Doris Parra de Orellana, a quien le ofrecieron en días pasados un mariachi y no, rescatar su robada lápida como antes fue, la profanación de la tumba de Miguel Romero Antoni. En consecuencia, en la tumba de Luna no habrá una rosa, pero si el cariño y el respeto de quienes le conocimos y admiramos, escribió Jorge Ramos Guerra.

Sigue tomando fuerza la tesis que revela que el régimen anda desesperado buscando dinero, por cuanto tiene encima primero el referéndum por el Esequibo el 3D y las elecciones presidenciales del del 2024. Se habla de un supuesto jugoso bono para sufragar en el referéndum, que solamente se haría efectivo, después que se votó en la respectiva mesa; asimismo se comenta en los mentideros políticos que además del bono electoral habrá dinero para los partidos que se sumen al referéndum. Asimismo, la colega Sebastiana Barraez, ha alertado en sus últimos escritos, en torno a un supuesto acuerdo, por debajo de cuerdas, con el gobierno de Guyana, para declarar un conflicto pre bélico, que le daría la potestad de declarar un Estado de Excepción, por lo tanto no habría elecciones y todo seguiría como hasta ahora, lo que repetimos son versiones que circulan en los medios que ningún organismo de ambos estados, ha oficializado. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan vuelan.

Insolito, ya la Comisión de Inquisición envió a todas las radioemisoras y televisoras, a través de la Cámara de Radio que simplemente se convirtió en un “corre ve y dile” enviándoles la campaña “Venezuela Toda”, lo cual dizque es una de unión nacional sin fines de lucro o partidistas. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones, en horas de la mañana deberán transmitirlas a las 6:00 am/ 10 AM y 12 M, de la versión18 (27 seg) del Esequibo ; del Esequibo versión 2(32 seg); se transmitirán a las 7: am/ 8 AM y 11 AM; Versión 3, (31seg): 9: Am,/ 1,00 PM y 4 PM y Esequibo versión 4: 5:00 PM/7:00 PM y 8:00 PM. Mientras tanto el silencio en el seno de la CAMRADIO es sepulcral, sobre todo después que invitan a los directivos a las reuniones de Miraflores, como todos lo han podido comprobar.

JBS

