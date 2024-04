AVANCE | Habitantes de Piedras Blancas sin servicio eléctrico: No encontramos organismos que resuelvan #24Abr

- Publicidad -

72 horas es el tiempo que tienen sin servicio eléctrico los habitantes de la urbanización Piedras Blancas, en el sector 19 de abril, al oeste de Barquisimeto. Esta problemática, según explicaron los ciudadanos, los perjudica desde el mes de febrero.

“Estamos presentando en estos instantes de manera urgente, extrema, (fallas) en el fluido eléctrico. Aproximadamente, esta es la cuarta, quinta vez que el transformador que nos surte del servicio explotó y hay una comunidad de 88 familias que no tienen el suministro”, comentó el señor Asdrúbal Lameda.

Detalló que los adultos mayores y niños son los más perjudicados, sin contar el calvario que padecen quienes presentan problemas de salud y requieren de diversos tratamientos, por lo que esta situación disminuye su calidad de vida.

Sin respuestas al servicio eléctrico

“Hemos enviado misivas a los organismos los cuales les compete esta situación como el caso del Corpoelec, Gobernación del estado Lara y hasta el momento tenemos exactamente desde el día lunes a las 9 de la mañana que explotó el transformador y no hemos obtenido ninguna respuesta al respecto”, es la reseña de Lameda, de las nulas respuestas de los organismos correspondientes.

Por otra parte, la señora Zully Meza aseguró que el transformador tiene más de 36 años en la comunidad, “me parece que ha dado demasiado y tenemos demasiados habitantes pegados, ya eso tiene tiempo porque cada vez más se cae el tabaco, venían a arreglarlo y teníamos ese mismo problema”.

Piedras Blancas sin servicio eléctrico y otras fallas

«Le pedimos a los organismos competentes que se aboquen a los problemas que estamos pasando en esta comunidad porque tenemos problemas de cloaca, problemas con el agua y hasta tanto no nos han dado respuesta», sentenció Meza.

«Yo he estado muy mal, no tenemos nada que hacer. Me mandaron a nebulizar y en este momento no lo he hecho, hasta la comida la hemos perdido porque no tenemos fluido eléctrico».

Los habitantes de Piedras Blancas relataron que de no recibir pronta y satisfactoria respuesta se verán en la obligación de cerrar el paso en la avenida Los Horcones como método de protesta.

