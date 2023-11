OPINIÓN Picapedrero: A la Historia voy… Los presidenciables larenses (Parte II) #13Nov

Ramón Escovar Salom

Si algún presidenciable larense estuvo a punto de la banda tricolor, ése fue el doctor Escovar Salom. Nacería en Barquisimeto, el 23 de julio de 1926 falleciendo en septiembre 8 de 2008. Inclinado a la política y a la intelectualidad por estímulos familiares. Abuelo, Andrés Guillermo Alvizu, padre Ramón Escovar Alvizu, abogados y políticos. Ésa relación le llevó a estudiar, viajar y conocer personas muy comprometidas con la Venezuela del siglo XX. En principio, en la juventud de Acción Democrática a la que abandona por un asunto innecesario, que le permitiría codearse como independiente precisamente, con presidenciales de la talla de Mariano Picón Salas, Jóvito Villalba, Arturo Uslar Pietri, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera entre otros y de su generación Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi, para lo cual se preparó para ser un «hombre de Estado » así lo escribió en sus “Memorias de ida y vuelta» (Los libros de El Nacional,2007) que a nuestro modo de ver es la autobiografía incompleta de un hombre que se preparó para ejercer el poder, como catedrático del Derecho Constitucional, “Emérito” de la Universidad Central de Venezuela, académico, llegándose a decir que era el mejor formado de su generación y a juicio del cronista de Barquisimeto Hermann Garmendia «Ramón Escovar Salom era una gran energía que despertaba»

Diputado y senador, corredactor de la Constitución de 1961, ministro de Justicia, de la Secretaria de la Presidencia de la República, de Relaciones Interiores, Exteriores y Embajador, Fiscal General de la República, autor de ensayos, discursos, centenares de artículos y declaraciones de prensa que le definen como el mismo se observó.

«Soy un hombre de Estado sin Estado, era lo que solía decirme y trasmitirle a mis amigos, en tan largos años de participación activa en la vida pública de mi país. Estuve en diferentes funciones, algunas de ellas muy altas y no pude tener lo que podría llamarse un diálogo con el Estado”

Ahora ¿porque Ramón Escovar Salom no fue Presidente electo de Venezuela? Pudiéramos especular en dos vertientes. Una, que pesar de haber fundado dos partidos el. «Movimiento Republicano Progresista» y «Frente Nacional Democrático» que respaldaron la candidatura presidencial del doctor Arturo Uslar Pietri en 1968, no se propuso candidatearse quizás porque no tuvieron la aceptación en el esquema del bipartidismo (Acción Democrática y COPEI) y luego por las opciones generacionales de Carlos Andrés Pérez (I y II) Jaime Lusinchi y Rafael Andrés Montesdeoca.

Aquel Escovar Salom «hombre de Estado sin Estado» escribiría en 2006, «Los Demonios de la Democracia» título que desata a sus luciferinos vicios cuyas agua, trajeron estos lodos «y precisamente el excesivo» presidencialismo en Venezuela – señalando que – está gravado por el petróleo. El hecho que el Estado distribuya el ingreso petrolero le ofrece al Presidente un poder concreto, físico, material, expeditivo. Esta es una circunstancia histórica del Estado en Venezuela solo agravado en sumo grado, desde 1999 por la naturaleza esencialmente autoritaria del gobierno actual » y lo dice, quien trabajó para cinco Presidentes. En otro ensayo, «Encuentro con el futuro» Escovar dice que: «El cruce del siglo XX al XXI coincide con cambios profundos en la técnica, en la visión del mundo, en la interpretación de la cultura y de la sociedad. Así que no es una esquina cualquiera sino uno cruce congestionado por Interrogantes, ante los cuales no es permisibles estar indiferente » En esa visión, no hay duda que estamos atrapados.

Este último libro de Escovar Salom, es introductorio para un seminario, a quien aspire la presidencia de Venezuela y a la Historia voy, Victoriosa o vencida…

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

