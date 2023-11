Pescadores en Sucre exigen al gobierno flexibilizar trámites para embarcaciones #20Nov

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

Flexibilización para obtener y actualizar los permisos y documentos de las embarcaciones: eso es lo que solicitan pescadores del estado Sucre al Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) y al Ministerio de Energía y Minas.

El vocero del Consejo de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) de la comunidad del Peñón, Alexis Cova, aseguró que estos documentos son necesarios para recibir la gasolina subsidiada por el gobierno.

Explicó que en esta zona de la parroquia Valentín Valiente solo están registradas cuatro embarcaciones de más de 40.

“Uno va a registrar los botes y lo que pasa es hambre y trabajo. Necesitamos una jornada de matriculación de botes. Por favor, venga por acá y vean las necesidades de los pescadores”, expresó Cova.

Además, informó que muchos de los marineros no cuentan con los recursos necesarios para salir a sus faenas diariamente, porque deben comprar la gasolina en dólares.

“Hoy salí a faenar a las 2:00 de la mañana y me fue mal. Prácticamente perdí 100 litros de gasolina. Ya eso es gasto. Así están los compañeros que no quieren salir por la falta del combustible y no tienen capital para comprarla”, comentó.

El pescador aseguró que esta situación afecta la economía y alimentación de las familias de unos 400 marineros que viven de la pesca en esta zona de la capital del estado Sucre, ya que las embarcaciones no salen diariamente a sus faenas en el mar.

