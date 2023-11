Luis Vicente León: No hay confirmación oficial sobre suspensión del servicio de Zelle desde o para los venezolanos #21Nov

No hay información real, confirmada o verificada sobre la supuesta suspensión del servicios de Zelle desde Venezuela o para los venezolanos, afirma el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León en torno a esta información que circuló por las redes sociales y pareciera carecer de fundamento.

Advierte que puede ser que algún banco particular tenga una política interna sobre el tema, pero no es una decisión del sistema Zelle, ni existe un comunicado oficial con una fecha límite. Al menos hasta ahora.

No hay información real, confirmada o verificada sobre la supuesta suspensión del servicios de Zelle desde Venezuela o para los venezolanos.

Puede que algún banco particular tenga una política interna sobre el tema, pero no es una decisión del sistema Zelle, ni existe un… — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) November 20, 2023 - Publicidad -

Explica que esto no quiere decir que no pueda haber complicaciones con su uso actualmente o en el futuro o que sus bancos no tengan alguna restricción sobre la forma de uso, pero no es producto de una decisión masiva frente al uso del servicio desde Venezuela. Esa información, aunque esta masificada en algunos medios, no es correcta, afirmó el presidente de Datanálisis.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! - Publicidad - Apóyanos aquí