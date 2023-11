¡Una vez más! Docentes protestaron para exigir aumento salarial #23Nov

Docentes dependientes de la gobernación del estado Lara y del Ministerio de Educación protestaron este jueves 23 de noviembre para exigir un aumento salarial.

El profesor Alexander Borges, presidente de Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación (Fenatev), seccional Lara de Venezuela, aseguró a El Impulso que ya han pasado 640 días que los docentes en todo el país no reciben un ajuste de salario.

“Ya van más de 640 días que los educadores a nivel nacional y regional no recibimos un incremento salarial. Y para completar esta penosa situación, no nos quieren firmar las convenciones colectivas. Hoy, a la fecha donde estamos, se pagó la primera quincena del mes de noviembre, ya vamos para la segunda, y hay muchísimos educadores que no han podido cobrar sus quincenas porque no saben en qué banco están. Hay muchos docentes que tuvieron que salir del país y como no activaron una cuenta en el Banco de Venezuela, sus familiares no pueden cobrar un centavo de esa quincena”, afirmó Borges.

Por otra parte, indicó que hasta la fecha van más de 800 docentes que han migrado de entidad bancaria.

“Tenemos entendido que van más de 800 docentes que han migrado. Falta todavía un lote, a lo mejor para el 10 de diciembre también están migrados, pero no sabemos todavía si va a continuar o va a paralizar la migración. En la última conversación que tuvimos con la entidad de trabajo regional, le hicimos saber que estamos en desacuerdo con la migración hasta que no nos expliquen detalladamente cómo va a ser”, manifestó.

Por último, indicó que en virtud de esta situación, el próximo lunes 27 de enero realizarán una manifestación pacífica en la avenida Venezuela con Bracamonte, para exigir respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

