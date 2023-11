OVV: Siete mujeres han sido asesinadas en Lara en 2023 #24Nov

Siete femicidios han ocurrido en el estado Lara en lo que va de 2023, de acuerdo a la información registrada por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

En el documento señalan que la abogada María José Parada, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Yacambú, señaló que los funcionarios de seguridad no cuentan con la preparación para abordar los temas de violencia de género.

“En mi experiencia como exfuncionaria trabajé durante cinco años en los tribunales de violencia contra la mujer y observé que los funcionarios no cuentan con la preparación para abordar los temas de violencia de género en todas sus perspectivas. Desconocen los artículos de la Ley, eso hace deficiente la atención y la respuesta que deben ofrecer a las víctimas”, dijo la profesora Parada.

En la misiva, la abogada destacó que “la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia”, está bien elaborada y abarca suficientes elementos jurídicos de atención para enfrentar la situación de violencia de género en el país.

“Esa Ley es muy completa y fue considerada en su momento como de avanzada y con altos estándares internacionales, pero no se logra su aplicación porque el Estado no cumple con lo que dicen sus artículos. Sus funcionarios no tienen perspectiva de género, no están comprometidos ni preparados ni capacitados. El Estado venezolano es responsable de esa situación. No se ven planes para mejorar esa situación, es lamentable”, explicó la jurista.

“No se observa ninguna acción o plan específico para ofrecer protección integral, en especial a los huérfanos, los hijos de las víctimas que quedan desprotegidos por el sistema de justicia”, concluyó Paradas.

