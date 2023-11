El 67% de los venezolanos cree que deben mantenerse los avances en materia petrolera, según Datanálisis #26No

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, reveló que un 67% de los venezolanos consideran que los avances en materia petrolera registrados en las últimas semanas, deben mantenerse y así garantizar la reinserción de Venezuela al mercado energético mundial.

Este posicionamiento que toman la mayoría de los ciudadanos es «un sentimiento racional», según León, y es que después que las sanciones y el aislamiento al que ha sido sometido Venezuela por parte de Estados Unidos, solo han impulsado el deterioro de la calidad de vida de la población.

Recalcó que, las sanciones no son la raíz de la crisis venezolana, pero sí considera que «agigantaron» los resultados negativos.

«Es una estrategia que el propio gobierno americano ha descrito como un rotundo fracaso», apuntó en cuanto a la estrategia de las sanciones.

La falta de resultados de las sanciones aplicadas al régimen de Nicolás Maduro por Norteamérica dejan en evidencia que volver a retomar dicha ruta no es el camino, por eso, la «mayoría no cree inteligente regresar, en ningún caso, a las sanciones previas, que obviamente no lograron el cometido que tenían».

«La clave no es regresar a una estrategia demostradamente fracasada por ausencia de resultados en la negociación, sino desarrollar estrategia creativas de participación política y relacionamiento internacional que presionen los cambios», completó en economista.

El sector petrolero venezolano ha visto un poco de luz al final del túnel después del alivio de sanciones de Estados Unidos, por un período de seis meses, como parte de las iniciativas de Joe Biden para impulsar y apoyar los acuerdos de Barbados.

