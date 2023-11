EntrevistaDominical César Pérez Vivas: Nuestro gran desafío es lograr una auténtica unidad #26Nov

El doctor César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, exparlamentario, docente universitario y quien participó en la Primaria como abanderado de Concertación Ciudadana, advierte que el gobierno podría adelantar las elecciones presidenciales.

Ante esa posibilidad, dice al ser entrevistado por El Impulso, el mayor desafío que tenemos quienes conformamos la oposición es lograr una auténtica unidad, que nos permita derrotar a la barbarie roja y expandir nuestra capacidad organizativa para barrer la intención de Nicolás Maduro y su séquito de perpetuarse en el poder.

Ese es nuestro gran desafío, añade. En este sentido debemos redoblar los esfuerzos en materia política y organización electoral para que sea impactante el triunfo de María Corina Machado.

Usted, el miércoles 23 de noviembre, presentó un escrito ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en los que se opone a la medida cautelar dictada en contra de las elecciones primarias efectuadas el 22 de octubre de este año, en las cuales resultó triunfante la ingeniero industrial María Corina Machado. Si ese acto ya fue efectuado, ¿cómo es que se plantea una medida cautelar porque un ciudadano, el diputado José Brito, ni siquiera participó como aspirante en esas elecciones?

No tiene sentido. Es por ello que en el escrito exigimos los elementos siguientes:

Primero, que la Sala Electoral acepte su incompetencia legal e inconstitucional para conocer los actos de la sociedad civil de naturaleza política. Por lo tanto, exigimos el cierre del proceso.

Segundo, exigimos se declare la ilegitimidad del acto demandante por cuanto no ha sido afectado en sus intereses legítimos. No se le ha negado ningún derecho al mencionado ciudadano, ya que tiene la posibilidad de presentarse como candidato en el 2.024.

Tercero, declarar la inviabilidad de la suspensión de los efectos de la Primaria, por cuanto su ejecución resulta imposible, ya que los efectos de la Primaria ya han tenido lugar.

Y cuarto, abstenerse de emitir pronunciamiento sobre una ilegal e inconstitucional inhabilitación política sobre María Corina Machado a las elecciones previstas a tal efecto en el 2024, todo en garantía de los derechos a elegir y ser elegido.

Anunció usted con mucha antelación que Elvis Amoroso iba a ser escogido como rector del Consejo Nacional Electoral y ocuparía, como en efecto ocurrió, la presidencia del Poder Electoral. Ahora anuncia que serán adelantadas las elecciones presidenciales y que ya no serán en diciembre, como es la costumbre, sino en octubre. ¿Cuál es el motivo?

Se presume que sea el 13 de octubre del 2024, de acuerdo con el plan que tiene el gobierno, según los informes que tengo. El propósito que tiene el gobierno es perpetuarse en el poder, tal como ha ocurrido en Cuba, cuyo modelo es el que ha seguido tanto Hugo Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro. A esa isla fue Diosdado Cabello, hace poco, para recibir instrucciones.

En pleno siglo 21 estamos viendo situaciones de perpetuaciones en el poder como ocurría en el siglo 15 cuando los monarcas eran sucedidos por sus vástagos.

Antes, durante y después de las elecciones de la Primaria, el gobierno ha tratado de impedir que la sociedad civil se manifieste cívicamente. Y de aquí a las elecciones presidenciales intensificará sus planes para confundir, comprar, dividir, manipular y desmoralizar a la oposición y, en general, a la ciudadanía que cree y anhela la democracia.

Nos corresponde a la oposición responsable, democrática y comprometida con esa ciudadanía que mantiene sus esperanzas en una Venezuela democrática, orientar, trabajar y luchar para que haya elecciones competitivas, transparentes y supervisadas por observadores internacionales.

¿No teme que el gobierno pueda utilizar el asunto de la reclamación del territorio esequibo para declarar una situación conflictiva y de esa forma evitar que haya elecciones?

Aquí puede puede pasar de todo. Se podría presentar una situación como la que vivió la Argentina, cuando la dictadura militar incursionó sobre Las Malvinas, en 1.976. Ahora se está desplegando una campaña propagandística sobre el Esequibo, pero no podemos olvidar que este gobierno permitió que Guyana explotara las riquezas que están en ese territorio. La defensa hay que asumirla en la Corte Internacional de Justicia porque Venezuela tiene histórica y legalmente documentación muy contundente.

¿Qué nos podría decir de las últimas conversaciones entre el gobierno y la oposición, porque desde que se firmó el acuerdo de Barbados, para que haya elecciones en el segundo semestre del 2024 y no haya inhabilitaciones y sean liberados los presos políticos, se ha venido denunciando el incumplimiento del sector oficial?

Ha sido una práctica constante que haya conversaciones, éstas sean suspendidas abruptamente por el gobierno y luego vuelvan a reanudarse, porque lo que busca el oficialismo es ganar tiempo. Se firmaron documentos entre la representación de la Plataforma Unitaria encabezada por Geraldo Blyde y la del gobierno, que estuvo presidida por Jorge Rodríguez, pero éste ha amenazado con sacar a la luz pública lo conversado en privado. ¿Cuáles aspectos fueron tratados fuera de los que se firmaron? Ese es un asunto muy delicado. El gobierno viola siempre los acuerdos, pero es muy grave que surja una amenaza de revelar lo tratado privadamente, por cuanto no se sabe hasta qué punto están comprometidos los negociadores de la Plataforma Unitaria.

¿Considera preocupante que no se sepa cuándo serán liberados los presos políticos?

Mucho. Porque hay personas que han sido detenidas arbitrariamente, como ha ocurrido con defensores de los Derechos Humanos. Uno de esos casos es el del doctor Javier Tarazona, a quien funcionarios del Sebin arrestaron en Coro el 2 de julio de 2.021, cuando denunciaba persecución contra él y otros directivos de la organización no gubernamental que ha fundado y el gobierno no ha respetado las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos procedimientos son condenables. Tarazona está enfermo y amerita tratamiento, pero no se le ha dado la atención requerida. Y del mismo modo se encuentran otros detenidos que tienen muchos años sin ser llevados a juicio.

¿Cómo ve que a Tarazona se le detiene cuando estaba denunciando la presencia de grupos irregulares en varios estados de Venezuela?

Es grave lo que ha venido ocurriendo con la presencia y actuación de estos grupos irregulares, fuertemente armados, que han tomado control de muchas zonas de Venezuela. Desde hace muchos años nuestro territorio ha sido no sólo refugio, sino santuarios de grupos guerrilleros colombianos y de otras nacionalidades. Se trata de elementos terroristas y delincuenciales que siembran el terror en las regiones agrícolas y también operan en las ciudades. Indudablemente, ha habido complicidad porque desde hace años se han venido denunciando sus criminales actuaciones y se les ha dejado cometer sus delitos.

Hablando de delitos, ¿cómo es que todavía no se sabe dónde se encuentra Héctor Rusthenfor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, que era el pran de la cárcel de Tocorón y cabecilla de la megabanda El Tren de Aragua?

Ese sujeto como Carlos Luis Revette, el koki, y otros peligrosos delincuentes ya muertos, son productos de las zonas de paz, que permitió este gobierno para que los delincuentes no fueran molestados en los sitios donde operaban.

Pero, tampoco se sabe dónde está el que fuera ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien renunció después que se anunció la desaparición de 30 mil millones de dólares de Pdvsa…

En los Andes hay un dicho que dice que la cuerda se rompe por lo más delgado. En ese caso fueron mostrados funcionarios que estaban por debajo de él, pero aún no se sabe qué ha pasado con quien fue jefe de la Misión Identidad, vice ministro de prevención y seguridad ciudadana, gobernador de Aragua, ministro de relaciones interiores, vicepresidente de la República y ministro de industrias y producción, viceministro de economía y finalmente, ministro de Petróleo. Y si ahora no se sabe nada de él, no pasará mucho tiempo sin que se sepa dónde está. Porque hay otro refrán muy conocido, que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto.

