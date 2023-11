VIDEO “Aunque pierda un día o dos, pero uno saca la cédula”: Largas colas para renovar la cédula se presentan en el SAIME Jacinto Lara #29Nov

Desde las 4 de la mañana cientos de personas se concentraron en las afueras de la sede del SAIME Jacinto Lara, ubicada al este de Barquisimeto, para poder renovar su cédula de identidad, en un operativo especial que se realiza desde el pasado lunes 27 de noviembre y que culminará el próximo viernes 1 de diciembre.

Los ciudadanos expresaron su satisfacción por la oportunidad de obtener su documento, pero también su molestia por la lentitud del proceso y las fallas del sistema. “Llegué a las 5 de la mañana y han pasado creo que 15 personas. Por lo menos hay esperanza de que vamos a salir. A mí se me perdió la cédula y por lo engorroso que era la cuestión por correo no lo saqué, pero hicieron este operativo y de verdad tiene sus ventajas. Aunque pierda un día o dos, pero uno saca la cédula”, dijo Humberto Castillo, uno de los asistentes.

- Publicidad -

Otra de las personas que acudió al operativo fue Zully Mogollón, quien manifestó que esto es “buenísimo, esto es lo mejor que han podido haber colocado ahorita. Espero que no le falte otra parte a Venezuela, que se le quiera quitar como el Esequibo para que sigan haciendo estos operativos. Aquí tengo un mes tramitando esto y no había podido, con este operativo, gracias a Dios, hoy es que lo estoy sacando”.

Sin embargo, no todos los presentes compartían el mismo optimismo. Tulio Fuentes fue más crítico y dijo que “pienso que si van a hacer un operativo especial, debían haber tomado las previsiones necesarias”.

Lee también: SAIME dispuso de 100 oficinas a nivel nacional para operativo de cedulación

- Publicidad -

“Mira, esta es una prueba más de la manipulación de las informaciones. Se viene diciendo hace algunos meses que el sistema está en mantenimiento, resulta que de la noche a la mañana todo el mundo puede inscribirse, todo el mundo puede gestionar su documento de identificación. Entonces no la he renovado precisamente por eso, porque no hay acceso a la página de internet para pedir la cita. Ni tampoco hay acceso para actualizar los datos. Estamos aprovechando este operativo para sacar nuestro documento y actualizarlo”, señaló Fuentes.

Las personas comentaron que deben aprovechar este tipo de operativos, pues anteriormente habían tratado de renovar su cédula, pero el sistema estaba caído. Cabe resaltar que el SAIME Jacinto Lara puede atender a más de 50 personas por día, por lo que muchas personas se podrán ver beneficiadas con este operativo de cedulación.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí