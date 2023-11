VIDEO Machado desde Lara: Vamos a derrotar a Maduro y a ejercer la soberanía sobre el Esequibo #30Nov

Este jueves, el 30 de noviembre, la candidata para las presidenciales, María Corina Machado, llegó a Barquisimeto para hablar de dos temas importantes como lo es la inhabilitación y también la consulta por el Esequibo.

Machado afirmó que está decidida a construir una fuerza ciudadana que va a derrotar a Nicolás Maduro, y que no le importa la pretensión del régimen de bloquear su candidatura, destacando que “a mí lo único que me importa es lo que piensa la gente. A lo único que yo estoy dedicada, día y noche, todos los instantes de mi vida, es a construir esta fuerza ciudadana que va a derrotar a Nicolás Maduro”.

La candidata recordó que ha enfrentado y superado varios obstáculos para llegar a ser la candidata del pueblo, recordando que “primero me dijeron ¿Qué pasa si no hay primaria? ¿Y qué pasó? Luego me dijeron ¿Qué pasa si no te dejan competir en las primarias? ¿Y qué pasó? y después ¿Qué pasa si no ganas? ¿Y qué pasó? Oiganme bien, voy a enfrentar y vamos a derrotar a Maduro. De aquí nos desharemos nuestra legitimidad y este es el mandato que yo tengo y vamos hasta el final”, expresó.

Consulta por el Esequibo: Irresponsabilidad y el entreguismo de Chávez y de Maduro

Sobre la consulta por el Esequibo y la posición de algunos opositores, Machado ratificó que la soberanía se ejerce, no se consulta, agregando que el objetivo es Venezuela y ha sido la posición de todos los venezolanos y de todos los gobiernos durante generaciones. Hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia por la negligencia, la irresponsabilidad y el entreguismo de Chávez y de Maduro. Hoy estamos allí y allí es donde tenemos que defendernos. Si el régimen no sabe o no quiere defender a Venezuela, nosotros sí”, aseguró.

Para finalizar, instó a todos los actores de la oposición a formar parte de la Alianza Democrática, aunque dejó claro que no trabajará con miembros vinculados con la corrupción.

“La Alianza Democrática es un espacio plural, diverso, donde caben todos los que quieren una Venezuela libre, democrática y próspera. Pero también es un espacio de principios, de valores, de ética. No vamos a pactar con los que han saqueado al país, con los que han violado los derechos humanos, con los que han traicionado a Venezuela”, concluyó.

