RETACITOS #3Dic

Desde hace más de cuatro meses se ha denunciado ante las autoridades regionales y municipales y ante Hidrobarro, una ruptura de la tubería principal del acueducto Dos cerritos, frente a los Dos Caminos en El Tocuyo, estado Lara donde se pierden diariamente miles de litros de agua; aseguran que el sitio está totalmente colapsado, perdiéndose una enorme cantidad del vital líquido que la necesita la población tocuyana, los vecinos de Quibor, y la necesita también Barquisimeto; sin embargo a pesar de las múltiples denuncias, si el Gobernador no se quiere ocupar del asunto, y mucho menos Hidrobarro que demuestra que sigue siendo uno de los peores elefantes blancos de la administración regional, por la ineficiencia de quienes están al frente de la empresa hídrica y de sus superiores, ya que no se sabe quién es más ineficiente. Sin embargo, la situación en la Ciudad Madre es mucho más inquietante, cuando se profundiza en el problema del servicio de agua potable, porque entramos a las viviendas de quienes allí habitan, donde se observa como las tuberías están obstruidas por caracoles, arenilla y putrefacción, ya que nunca la hidrológica ha hecho un mantenimiento en la ciudad, lo que conduce a la población a consumir agua contaminada y esto ha contribuido a que se incrementen en forma significativa las visitas a los CDI y a los otros centros de salud privados, con pacientes afectados con patologías estomacales, diarreas, amibiasis, sarna, dermatitis y tampoco a este grave problema de salud las autoridades les han prestado la menor atención, ya que en estos momentos todos los esfuerzos están orientados a buscar los votos para el referéndum del Esequibo el 3D, el resto de los problemas de la población, que sigan esperando, por cuanto en estos momentos la primera prioridad son los problemas limítrofes con Guyana.

El sector del Comercio celebró el pasado martes 28 de noviembre, el Día Nacional del Comercio y los Servicios, dando a conocer la problemática que ha venido confrontando, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sector que ha sido severamente golpeado por factores estructurales y coyunturales, siendo uno de ellos las importaciones de productos terminados, que ingresan al mercado nacional sin pagar impuestos y además el contrabando, que ha sido una de las causas de cierre de numerosos negocios, básicamente en el interior del país, donde los problemas de desigualdad se profundizan. Por supuesto, en esta oportunidad no solo se presenta la problemática, sino que se da a conocer una propuesta con medidas concretas que aplicadas en su justa dimensión, pueden contribuir a dinamizar la economía durante el año 2024 , entre ellas: 1) Economía de mercado, 2) Reactivación del crédito bancario, 3) Erradicar la inflación, 4) Adecuar la Ley de Trabajo, 5) Implementar un plan tributario nacional, 6) Adecuación del tamaño del Estado y 7) Restaurar autonomía del Banco Central de Venezuela. Todas tienen un peso determinante en el aparato productivo de cualquier economía; sin embargo, garantizar la Economía de mercado, donde se imponga la competencia entre los actores y el precio de los bienes y servicios los determine el mercado es determinante; asimismo, la reactivación del crédito bancario es imperativo, ninguna economía puede crecer en forma firme y sustentable en el tiempo, si no cuenta con financiamiento y el ejemplo más evidente lo tenemos en la economía nacional; la erradicación de la inflación, no puede continuar esperando, porque es la principal generadora de la pobreza en la que se encuentra la población venezolana y del deterioro del poder adquisitivo del ingreso del trabajador. Ojala que esta propuesta de Consecomercio, no sea echada en saco roto por las autoridades.

Aseguran que en el año 2020 y 2021 supuestamente una alta jefecita de GG del Semat y su asistente asignada al área de GG, hacían operativos de cobro de impuestos empresa por empresa, motivado a la Pandemia de la COVID-19 en el mismo dizque utilizaban puntos de ventas propios de ellas, embolsillándose la plata del municipio, entregando unas planillas manuales a las empresas que luego no salían en sistema como pagos, obligando al contribuyente a volver a pagar la cantidad anticipada pero con recargo, intereses o una multa, tal procedimiento viola la ley tributaria del país ya que no se le puede pechar el impuesto del mismo periodo 2 veces al contribuyente, en la actualidad la asistente asignada a la GG cayó en flagrancia cobrando una licencia de licores a un familiar de un diputado a la asamblea nacional, por la módica suma de 10 mil dólares, este familiar le envió pruebas (audios, videos y fotos) de la extorsión al alcalde Luis Jonas Reyes Flores procediendo el mismo a mandar a ponerla a la orden de recursos humanos, aunque la misma sintiéndose apoyada por la GG ha hecho caso omiso de la orden del alcalde y sigue en la institución. Como se los adelanté hace dos semanas, progresivamente siguen apareciendo nuevos casos donde presuntamente están involucrados en hechos irregulares altos funcionarios del Semat, quienes dizque se han enriquecido en forma grosera a costillas de los contribuyentes, quienes no se atreven a denunciar por temor a represalias. Sin embargo, esta denuncia que indica que se ha tomado una decisión en contra de una funcionaria y que la afectada no la tome en consideración debido al apoyo de su jefecita, pone en evidencia que el burgomaestre al parecer no es más que un convidado de palo en la Alcaldía, donde ni siquiera sus subalternos le paran pelota, lo cual de ser cierto es más que un motivo para que ponga su cargo a la orden.

La problemática de la salud continúa siendo una de las principales patologías que le quita el sueño al régimen, por cuanto no encuentra medios para reducir, en alguna medida, su dimensión y por el contrario, cada día que pasa es como el cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por el otro y quienes mantienen el pulso de este deterioro, son los responsables de elaborar la Encuesta Nacional de Hospitales, hecha en base a soportes del propio personal y su credibilidad es de más de un 97%, porque hasta la fecha las cifras que da a conocer en sus informes no han sido desvirtuadas, tampoco se les ha descalificado como voceros y de allí la trascendencia de sus estadísticas, en un sector que ha dejado de emitir su data desde hace varios años. La capacidad de atención de los hospitales puede ser medida a través de distintos indicadores, sin embargo, el abastecimiento de insumos en áreas críticas como emergencia y quirófano, es una buena base para poder entender qué tan preparados o dotados están los hospitales, en este caso, los del sistema público de salud en Venezuela. La ENH calcula, en base a 20 insumos considerados indispensables de emergencia, un indicador de desabastecimiento. El acumulado hasta septiembre 2023 arrojó un desabastecimiento del 39% en estos insumos. Mientras que para el año 2022, en el mismo período de tiempo (enero -septiembre), el índice de desabastecimiento fue de 43%. El abastecimiento en quirófanos, es otra área vital. Para el período enero – septiembre 2023, el índice de desabastecimiento de quirófanos, calculado en base a 9 insumos indispensables fue de 74%. Cuando comparamos con respecto al mismo período de tiempo del año anterior, tenemos que hay una diferencia de 3%, siendo el 2023 peor que el 2022. En Barquisimeto desde hace tiempo se reclama un Tomógrafo y hasta ahora no hay respuestas, así que es mucho lo que hay que hacer aun materia de salud.

Para remate de la crisis que de por sí se vive en el sector educativo venezolano, a la UCAB se le ocurre dar a conocer los más recientes datos del Sistema de Evaluación del Conocimiento en Línea, que registran cifras verdaderamente alarmantes del escaso nivel que tienen en estos momentos, los estudiantes de educación media, en materias fundamentales. La muestra estuvo conformada por 23.440 pruebas (51,54% de habilidad verbal y el 48,46% de matemáticas) en las que participaron estudiantes entre 6to. grado de primaria y 5to. año de bachillerato, pertenecientes a instituciones públicas (52,79%) y privadas (47,21%) de seis regiones: Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Lara y Zulia. Tras consolidar los resultados de las 11.358 pruebas realizadas en habilidad numérica, ocho de cada 10 alumnos (78,37%) reprobaron (8.901 estudiantes) mientras 21,63%, aprobó (2.457 alumnos), es decir, solo 2 de cada 10 consiguieron una calificación de 10 o más. Se precisa que la nota global obtenida, en el ámbito numérico, por los estudiantes de educación media fue de 7,53 puntos sobre 20, es decir, en promedio los alumnos de bachillerato no poseen las competencias mínimas en la materia. Mientras que para diagnosticar las competencias en habilidad verbal, se aplicaron 12.082 exámenes que evaluaron tres grandes secciones: comprensión lectora, habilidades gramaticales y de ortografía, y producción escrita. Del total de alumnos que tomaron la prueba, 6.650 (55,04%) reprobaron mientras unos 5.432 (44,96%) lograron una nota igual o superior a 10. La calificación promedio pasó de 8,62/20 en 2022 a 9,11/20 en 2023, es decir, los alumnos no tienen los conocimientos mínimos. Las conclusiones evidencian que estos estudiantes no tienen las conocimientos necesarios para enfrentar en forma exitosa una carrera universitaria, lo cual es verdaderamente lamentable.

Así opina el «Inquieto Anacobero»: «Los resultados en las elecciones presidenciales de Argentina en el balotaje, al parecer no sorprendieron a muchos aun cuando encuestas estuvieron divididas. Lo cierto es que el candidato ultra conservador y defensor del capitalismo así como enemigo a rabiar del comunismo, el «peluca» Javier Milei ganó cómodamente frente al izquierdista kirchnerista Sergio Massa. Un hombre venido de las esferas opuestas al sistema de partidos y con un discurso incendiario que lo puso a enfrentarse al sistema tradicional político, aupando las recetas liberales logró imponerse. Hay en ese proceso electoral argentino varios escenarios a precisar con total objetividad. Lo primero en destacar es cómo fue posible que el candidato del gobierno de Fernández haya podido ganar en la primera vuelta con un país sumido en una grave crisis económica generada por su propio gobierno y él como ministro de economía. Otro aspecto lo determina el hecho en preguntarse ¿qué, si Milei no hubiese obtenido el decidido apoyo de la excandidata Patricia Bullrich habría podido imponerse frente a Massa? Son interrogantes que con seguridad disfrutarán los politólogos y los entendidos en deshojar la margarita. Muchos analistas han puesto en la «grilla» aquello de que el estilo y discurso de Milei pudiera percolar a otros países de la región, incluyendo Venezuela. Ello abriría un gran debate. Consideramos que el efecto internacional del gobierno del nuevo presidente ciertamente tendrá un gran impacto en la región dada la importancia estratégica de ese extenso país sureño. Pensar que se logre emular estilos, posiciones, incluso discursos afines como los de Milei, podrían causar más desventajas que éxitos. Cito un solo ejemplo de ello. Los asesores del para entonces candidato presidencial «sudaron gotas de sangre» y se encargaron urgentemente de «suavizar» el negativo impacto que tuvo el hombre respecto al «bajón» en los números en ocasión del innecesario e inmisericorde ataque dado a su Santidad el argentino Papa Francisco para luego bajarse y disculparse públicamente, prometiendo invitarlo a su país en visita de estado. Son errores típicos de quienes venidos de los referentes de la antipolítica incurren con cierta ingenuidad más aún, torpezas. No obstante le deseamos total éxito en su gestión.

Aquí en nuestro país ya hemos venido escuchando a ciertos personajes que fungen de asesores de la ingeniero María Corina Machado «sugiriendo» que debe tener cierta similitud con el discurso del «león» argentino. El sureño no se parece tanto al venezolano. MCM ha trazado su particular línea de conducta, y aun así hemos observado una variación en el «volumen» discursivo frente a realidades muy serias, cuestión por demás válida del fondo estratégico de su campaña, que no dudamos el elector opositor sabrá entender, posición que me hace recordar una cita del nunca olvidado Nicolás de Maquiavelo en su obra inmortal «El Príncipe» cuando sugería que el «Monarca» no podía ni debía cumplir la palabra dada si eso lo perjudicaba y si de algún modo desaparecieran los motivos de su promesa, deberán utilizarse los medios de manera justa en conveniencia con las apariencias. El propósito es mantenernos en el poder. A la candidata le queda por recorrer un largo trecho y el camino es culebrero con el consabido y natural desgaste; sin embargo a última hora, pareciera mejorar el panorama en cuanto a las inhabilitaciones. El régimen juega con hacer olvidar los efectos del 22Oct. con el otro efecto refrendario del 03Dic. y llevarlo en extensión lo más lejano posible. En el 24 veremos también varias candidaturas en el terreno electoral con bastante recursos económicos, lo cual sugeriría jugar con inteligencia. El discurso anti partido del «león» argentino en Venezuela, por más que se haya obtenido un buen porcentaje «primario» encontraran siempre «dolientes» cuyos votos serán siempre necesarios, porque no todo lo que «brilla es oro«. No creemos que pierda el foco, pero el país estará observando».

No mejora nada el enfermo en el Chucho del Teacher, allí han iniciado un proceso de hostigamiento hacia los representantes, citándolos para exigirles el pago de los diferenciales de la inscripción, mes de octubre y cuota especial, que fueron aprobados extemporáneamente y en una asamblea que no cumplió con los requisitos establecidos por las resoluciones 114 y 027 del Ministerio de Educación. En la citación les amenazaban que de no pagar lo aprobado le harían procedimientos a fin de zonificar la reubicación del estudiante en otro colegio. Con respecto al retroactivo lo cobran sobre la inscripción y no sobre el mes de septiembre, para evitar el pago al personal, ya que el retroactivo este año quedo como una ganancia para ellos de 13.500$ más el retroactivo que serían 4.900$ lo que representa una ganancia de 18.400$ por concepto de inscripción, aun cuando dicen ser una institución sin fines de lucro, así cualquiera se motiva a montar un colegio. Pero el colmo es que a pesar de que han empezado a cobrar los retroactivos, para la fecha del viernes 24 del mes pasado, aun no le habían pagado dicho retroactiva al personal generando gran molestia entre ellos. Denuncian los representantes que esta semana se volvió a ir a la Sundde para conocer el estatus de la denuncia que se formuló a mediados del mes de octubre y aún siguen sin dar respuesta a la misma, argumentando para ello que Caracas no ha dado instrucciones para iniciar algún procedimiento de este tipo, se solicita hablar con la persona encargada para que den respuestas, pero dicen que no está, que no ha llegado o cualquier excusa, todo esto en vista de que se viola lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos. Seguiremos informando.

C O R T I C O S

Sorprendidos quedaron todos los periodistas en Lara con la rueda de prensa que ofreció la candidata María Corina Machado en las instalaciones del colegio de Médicos, no solo por la cantidad de personas que asistieron al evento, sino por los desfiles de algunos personajes de la oposición, como la Bella Soo (AD en resistencia), el baquiano Lencho (UNT) y HermesP (PJ). Lo que llamó la atención no es que acompañarán a la candidata, sino que no movieron a su militancia para respaldar a la majestuosa actividad, que de paso no hicieron falta, pero si fueron para tomarse la respectiva foto. Sólo Copei, Convergencia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y la Causa R cumplieron con el llamado. ¿Qué pensará Manuel Rosales, Capriles y Ramos Allup? Recordemos que ellos llamaron a sus simpatizantes a votar el 3D, mientras que la candidata Machado pidió la suspensión del evento electoral.

Ha llamado poderosamente la atención en el ámbito de la capital de la República, la presencia de un una pareja, que se desplaza visitando dependencias oficiales, al parecer con varias decenas de carpetas con documentos, que dizque tienen que ver con la creación y activación y financiamiento de las Unidades Populares para la Paz (UPAZ), creada recientemente como una instancia organizativa del Poder Popular para garantizar la paz en todo el territorio venezolano, organización que de acuerdo con los conocedores internos del proceso, se trata de lo que anteriormente se llamaba “Los Colectivos” y que en esta oportunidad se trata de oficializar legalmente su funcionamiento, así que habrá que ver que se trae esta pareja, que entre las visitas acudirá al Consejo Nacional Electoral.

Aseguran que durante concierto “Canto al Esequibo” en El Obelisco, los alcaldes del PSUV y el Gober habrían movilizado unas 4.500 personas trasladadas de toda la entidad en autobuses, con el pago de la alimentación, las bebidas y el “bono de asistencia” correspondiente. De Iribarren exigieron 3.000; 200 Milancianos, de Jiménez 400 y del resto de los municipios 100 personas. Para el cierre de campaña el martes 28, la concentración se realizó en el Parque Ayacucho y la participación se estimó en 20.000 personas, de los cuales aportó Iribarren 10.000, Jiménez 4000 y los otros 6.000 entre los municipios restantes, en iguales condiciones de traslados desde todo el estado, y con su bonificación respectiva, ya que por voluntad propia nadie asistiría. La pregunta que todo el mundo se hace, es ¿Cómo el régimen tiene recursos para estas movilizaciones políticas, pero no hay para atender a los problemas de las comunidades?.

Desde los rojos le tendieron la cama al marinero, que no va para el baile en el 2024, los sendos expedientes documentados por la estructura roja por el abandono en las comunidades. Sin agua, cortes eléctricos permanentes, escuelas estadales en ruinas, sistema de salud en terapia intensiva, la privatización del deporte, son unas de las muchas cuentas pendientes por la actual gestión que no ha respondido a las exigencias del soberano. Ante estos escenarios que se enviaban desde la organización política y que al parecer una “mano peluda” se les atravesaba en el camino y no los dejaba llegar a su destino, decidieron lanzar una encuesta desde Caracas donde catalogan al gobierno como el peor de la historia de Lara. Fin de comunicado, por ahora. De tal manera que el mensaje es claro y contundente: “no se vista que no va”. Pendiente con el dato que les dí, una exalcaldesa de Morán podría ser quien lo sustituya, con la bendición de Carmelina.

A propósito, siguen estos gobernantes engañando a la gente de manera inmisericorde. Esta semana estuvo el marinero de agua dulce en Siquisique, para entregar unas viviendas en la Urb. Guacamuco 2, inmuebles que no tienen luz ni agua y la vialidad del urbanismo esta totalmente deteriorada, viviendas que fueron comenzadas a construir cuando la gestión del burgomaestre que se la daba de ladino, Se trata de una nueva irresponsabilidad del cuentadante de la gobernación, echarse un viaje hasta la capital del municipio Urdaneta para entregar unas vivienda sin servicios públicos, pero la desfachatez es mayor aún, cuando se presenta en la población que tiene tres meses sin agua y no dar ninguna explicación al respecto. Por cosas como esta es que no va para el baile el año que viene.

La tuerca de la 18 se la pasa asustado, anda viendo fantasmas donde no los hay, a todos sus compinches los mantiene amenazados con revelar sus secretos, si siguen apareciendo informaciones por esta columna, el pequeño hombre está ofreciendo unos cuantas divisas para quien revele la fuentes de los datos, ahora se hace la víctima y asegura que todo el mundo está contra él. Lo último y más reciente fue la regañada que le dio el burgomaestre, por la metida de pata que hizo al autorizar a unos piratas por un parqueo, cuando las unidades estaban ilegales, pero la torpeza criolla evidencio la carencia de conocimientos en materia municipal, pero eso si el guiso permanente se sigue cocinando, pero este sancocho se le quemó.

Los «casi eternos» cuidadores del «Ayacucho» en su afán de mantener informada a las bases de la «Casa Blanca» comentan que la situación en la sede política vecina se está tornando muy delicada por la reiterada y dudosa conducta del «inestable» guardián casero. Muchos son los rumores que se dicen ocurren en los alrededores del parque, como que el susodicho personaje, presuntamente se está prestando con intención de beneficio en la «comisión» de «aguantador» de cosas provenientes de lo «ajeno», así como dedicarse presuntamente al «micro» negocio, teniendo como «supuesto» aliado a un directivo juvenil ya conocido en ésos «avatares» e hijo de una connotada miembro directiva del «cartel» de las «tóxicas». De toda esa situación tendría conocimiento el nuevo «sobandero» del «Inefable», conocido en los pasillos blancos como el «gallinazo» Melindres del oeste, que de no haber elevado ese delicado asunto a tiempo a sus jefes, podría presuntamente ser «cómplice» por omisión. Estaremos muy pendiente de este tema afirman los lugareños.

Continúan comentando los «asiduos» del «Parque» que las cosas a lo interno del denominado viejo «lunismo» estaría tornándose algo conflictiva la situación y ello podría obedecer a que la mayoría de sus miembros no aprueban la gestión del «Inefable» por agotada y derrotada y por el empeño de uno de sus más importantes miembros (HEO) de conformar «alianza» con el «vice», hasta el punto de ofrecerle este último, organizarle un homenaje al «italiano de oro» en la «Casa Blanca» y de ése modo tratar de complacerlo considerando la estrecha amistad existente entre ambos, de ése modo «cerrar» dicho acuerdo. Los «fantasmas» siguen «espantando» concluyen los «placeros».

El cerco que le tienen montado los hermanitos Rodríguez a Diosdiablo a Caballo, deben tenerlo bastante preocupado, porque ante sus deseos y órdenes eran “santa palabra”, pero desde un tiempo para acá siempre ocurre lo contrario a lo que pronostica y esto le está restando seriedad. Primero dijo que las primarias no iban sin el CNE, se hicieron sin el Poder Electoral; afirmó que no existía nada en el acuerdo de Barbados sobre inhabilitaciones, los noruegos le echaron tremenda batuqueada, pero además “Cejotas” como jefe de delegación, lo certificó y así por el estilo han venido ocurriendo cosas que ponen en evidencia, que ya no le están parando mucha pelota ni a él ni tampoco al mazo y ya todos saben que quienes son los que están serruchándole el taburete.

La verdad que yo entendí que la decisión de la Corte Internacional de Justicia, en relación con el caso del diferendo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, se inclinaba de manera evidente hacia la posición guyanesa, pero luego de escuchar a los más altos voceros del régimen señalando que la CIJ había fallado a favor de Venezuela, al no aceptar la petición de los guyaneses de suspender el referendo; sin embargo, todas las instrucciones son para impedir que el régimen siga pensando en cometer disparates, como los de ocupar parte del territorio en litigio y Mindefensa afirmando que los militares están dispuestos a defender el territorio. La interpretación más acertada se la leímos a Rocío San Miguel en su cuenta en X, si no la han visto búsquenla.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

