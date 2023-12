VIDEO Al Vanegas: En el arte no hay nada perfecto, todo es perfectible #4Dic

“Es difícil cuando uno sale de escuela que a uno le dicen, tú eres artista plástico, no. Primero empieza un recorrido donde poco a poco, aprendiendo, equivocándote, donde el ensayo y error te va enseñando de que nosotros somos la profesión más estresante del mundo”, expresó el artista plástico, Al Vanegas, al ser consultado por El Impulso sobre el panorama actual de este oficio.

Añadió, que el artista plástico no solo trabaja cuando está en su taller, sino cuando va en el carro, cuando está en una reunión, “cuando caen en nuestras manos un papel y un lápiz, ahí estamos inventando alguna cosa”.

Los artistas matéricos (corriente en la que se desenvuelve), existen desde la década de los 40 más o menos; y donde se desarrolló más la escuela matérica fue en España y en la escuela de Barcelona, según el también museógrafo.

Comentó además que, cada quien debe desarrollar su propio lenguaje, “lo importante es que no te copies, sino que puedas crear tu propio lenguaje”. Resaltó que para él, no existe una obra buena o mala, bonita o fea, “yo pienso que una obra tiene calidad plástica o no tiene calidad plástica”.

A las nuevas generaciones que se forman en esta profesión, indicó que el ser artista plástico no lo otorga un título universitario sino un recorrido de experiencias cargadas de aprendizajes y muchos errores. “Para ser un artista plástico primero tienes que trabajar, tienes que prepararte, tienes que ver, tienes que estudiar, tienes que equivocarte”.

Dijo que lo que él hace, viene del fracaso, “la perfección no existe, la perfectibilidad sí. En el arte no hay nada perfecto, todo es perfectible”.

La profesora Sandra García, coordinadora de artes plásticas de la Dirección de Cultura de la UCLA, expresó que los estudiantes que se forman en las escuelas de artes de la ciudad, “son un potencial, un elemento muy importante como creadores visuales que puede ser utilizado, puede ser reconocido a nivel nacional”.

En este sentido, enfatizó el escaso apoyo brindado por entes gubernamentales y empresariado larense, por el desconocimiento del “potencial creativo que poseemos, entonces recurren a veces a otros países y a otros estados y tienen acá todos los elementos para resolver lo que desean creativamente”.

