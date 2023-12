VIDEO Daddy Yankee se despide de los escenarios para dedicar su vida al Evangelio #4Dic

El pionero del reggaetón y empresario, Daddy Yankee, sorprendió a sus fanáticos este lunes en la madrugada, al revelar que deja la música para dedicar su vida al Evangelio. El cantante dio la noticia en el quinto y último concierto de su gira La Meta, en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala, dijo que por mucho tiempo intentó llenar un vacío en su vida que nadie pudo llenar, hasta que encontró a Jesús. “Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, expresó.

- Publicidad -

El cantante afirmó que se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo.

“Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’”, manifestó.

💙🙏🏻 Así se despide @daddy_yankee para un nuevo comienzo 🙏🏻 #LAMETA es Jesucristo 🙏🏻🥹🙏🏻🙏🏻🇵🇷 pic.twitter.com/T2yJCj5HRn — Jennifer Perez (@Lamaskeproduce) December 4, 2023

Asimismo, aseguró que todas las herramientas que tenga en su poder, son ahora para el reino de Dios. “A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, resaltó.

El cantante agradeció a Puerto Rico y dijo que esperaba que sus fanáticos caminaran con él en este nuevo comienzo.

- Publicidad -

“Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta. Soy libre. Amén!”, concluyó su mensaje.

Daddy Yankee se une así a otros artistas urbanos que han decidido dejar la música y seguir el Evangelio, como Héctor ‘El Father’, Farruko, Voltio, Gocho, Jomar ‘El Caballo Negro’, Larry Over y El Sica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí