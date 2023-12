VIDEO ¡Baja participación y engaño!: Así catalogan los barquisimetanos el referendo consultivo #4Dic

“Eso es una mentira del tamaño de una catedral”. “Si votaron 3 millones de personas fue mucho”. “¿Pero para qué están en consulta?, consulta quiere decir que hay una duda”, son algunas de las frases expresadas por los ciudadanos al ser entrevistados sobre la participación y resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la consulta del Esequibo efectuada el domingo 3 de diciembre.

“Primero y principal, que para uno votar es tu decisión. Si uno quiere votar, vota, sino no vota. Es como cuando se hizo la votación de las primarias. A ellos no les conviene que las primarias se hicieran públicas, que María Corina Machado ganó. A ellos les convenía decir que no ganó y listo, igual pasó ayer”, expresó Daniel Gonzalez, quien ratificó que “el Esequibo es nuestro desde hace sopotocientos de años, pero los políticos se agarran de ahí cuando hay tiempo de elecciones”.

- Publicidad -

Orlando Durán, comentó al equipo de El Impulso que no votó “porque ahí no había que estar haciendo consultas. Sabemos que el Esequibo es nuestro, de Venezuela”, por lo que ratificó que el régimen debía ejercer la soberanía y que al haber hecho una consulta, tienen duda de a quién le pertenece dicho territorio.

“No, no, no, no, no eso es mentira, todos los centros de votación estaban vacíos, si habían tres o dos personas era mucho”, indicó sobre los resultados. “Sacan un porcentaje ahí, como a ellos les parezca. Pero salió muy mal, muy mal salió”.

Lea también: Adolfo Pereira: En este momento hay venezolanos que amamos la patria y los que son apátridas

- Publicidad -

Por otra parte, Luis Cárdenas comentó que si votó y que en su centro “fue bastante gente, mucha afluencia pues. A la gente lo que le motivaba era la recuperación del Esequibo”.

A su vez, Carmen Primera, quien también asistió a la jornada electoral, añadió que lo hizo porque “soy venezolana y tengo derecho a defender lo que nos corresponde”, y que “la verdad es que cuando yo fui, llegué y pasé y no vi mayor… mucha gente no vi”, por lo que “todo el que iba llegando, iba saliendo, por eso creo que no se hizo cola, nada, porque eso fue muy rápido”.

Lea también: Luis Jonás Reyes llama a votar en el referendo por el Esequibo

“Sí, participé. Lo hice principalmente porque soy venezolano y me duele que le hayan arrebatado hace 200 años un territorio de mi país”, recalcó Pedro León Gutiérrez, quien a la vez, ratificó que los resultados son “una mentira del tamaño de una catedral porque no fue mucha gente a votar”.

Resaltó que votó en el Liceo Ambrosio Perera en las adyacencias del Parque El Cardenalito y “no, no había nadie. Cuando yo llegué a las 10 de la mañana, la única persona para votar era yo”.

Lea también: Lohengri Niño: El proceso se encuentra en total normalidad en los 9 municipios

Recordemos que Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, pasada las 10 de la noche del domingo presentó el primer boletín de los resultados; destacando que se emitieron más de 10 millones de votos y que las 5 preguntas obtuvieron respuestas afirmativas con más del 95%.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí